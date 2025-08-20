Pisa, per un Bonfanti che va uno torna: vicino Giovanni. Nicholas e Loria in prestito

PISA, 20 AGOSTO – Sono rimasti poco più di dieci giorni di mercato. Giorni in cui la dirigenza del Pisa è al lavoro su due fronti, da un lato è chiamata a sfoltire il numero di calciatori in rosa, dall’altro deve accontentare il suo allenatore, Gilardino, che dopo la partita con il Cesena ha esplicitato il bisogno di nuovi innesti. Il pomeriggio di oggi, 20 agosto, si è dimostrato molto attivo su entrambi i fronti. Per un Bonfanti che saluta, ce n’è un altro che ritorna. È sempre più vicino invece il ritorno di Giovanni. Indietro nelle gerarchie di Ivan Juric all'Atalanta, il difensore classe 2003 è prossimo a tornare in Toscana, dove è stato tra i protagonisti della promozione nella scorsa stagione. Come riportato da Gianluca Di Marzio, le parti stanno trattando sul prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Per quanto riguarda l’altro Bonfanti, Nicholas, “lo squalo” ha fatto le valigie e torna in Serie B, direzione Mantova (dove troverà un altro ex nerazzurro, Castellini). L’attaccante si trasferisce in prestito con diritto di riscatto fissato a 2 milioni, con il Pisa che si è riservato il diritto di contro riscatto a 2,2 milioni di euro. Oltre a lui, è fatta anche per il trasferimento di un altro calciatore, Leonardo Loria. Il portiere si trasferirà allo Spezia in prestito con diritto di riscatto fissato a 500mila euro. Lorenzo Vero