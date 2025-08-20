Calambrone: un nuovo campo da gioco grazie al bando “Sport Illumina”

Pisa, 20 agosto 2025 - Il Comune di Pisa ha ottenuto un importante finanziamento di 200 mila euro grazie al bando “Sport Illumina”, un’iniziativa promossa dal Ministero per lo Sport e i Giovani tramite il Dipartimento per lo Sport e realizzata da Sport e Salute S.p.A. Questo progetto mira a creare spazi sportivi pubblici moderni, inclusivi e accessibili, destinati a diventare veri e propri punti di riferimento per la comunità. L’intervento interesserà l’area di Calambrone, in via De André, dove sarà realizzato un playground di circa 300 metri quadrati. La progettazione esecutiva è già stata affidata, mentre Sport e Salute curerà la gestione dell’appalto e il coordinamento delle imprese incaricate di eseguire i lavori, che dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2025. Inoltre, Sport e Salute assicurerà la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area per sei anni, garantendone funzionalità e sicurezza nel tempo.

"Con questo progetto – dichiara il sindaco Michele Conti – continuiamo a portare avanti interventi concreti e mirati in tutte le zone della città, dai quartieri interni fino al litorale, con l’obiettivo di garantire servizi pubblici di qualità per tutti i cittadini. Il finanziamento ottenuto ci permette di realizzare un nuovo spazio sportivo a Calambrone, un’area strategica che vogliamo valorizzare con strutture moderne, sicure e accessibili, a pochi passi dal Bosco del Mare, recentemente riqualificato. Questo intervento rappresenta un importante passo verso una Pisa più equilibrata e inclusiva, dove ogni quartiere possa contare su luoghi di socialità e benessere. Lo sport, come sappiamo, è uno strumento fondamentale di coesione sociale e di crescita personale, capace di avvicinare persone di tutte le età e di promuovere uno stile di vita sano. Con questo progetto rispondiamo in modo concreto alle esigenze di famiglie, giovani e anziani, offrendo spazi di aggregazione e opportunità per praticare attività fisica all’aperto. E non ci fermiamo qui: altri interventi simili sono già in programma, perché vogliamo continuare a lavorare con determinazione per potenziare le infrastrutture sportive e creare occasioni di inclusione e partecipazione in tutta la città".

"Lo sport deve essere una risorsa per tutti – afferma l’assessore allo sport Frida Scarpa – anche e soprattutto nelle zone più periferiche. La realizzazione di un playground a Calambrone è una risposta concreta alla domanda di spazi all’aperto dove bambini, ragazzi e famiglie possano incontrarsi, giocare, fare attività fisica e stare insieme. Questo progetto ha un valore non solo sportivo, ma anche sociale e culturale: restituiamo alla comunità uno spazio pubblico pensato per l’inclusione, la condivisione e la salute. Lo sport è uno strumento di crescita, e interventi come questo ne testimoniano l’importanza nel quotidiano di una città viva e dinamica. Questo ennesimo finanziamento intercettato dimostra la capacità dell’amministrazione di gestire efficacemente questo bando. Noi avevamo proposto tre aree: per partecipare, infatti, era necessario indicare tre diverse zone, attribuendo loro una gradazione di priorità”.

“Dopo un sopralluogo, è stata individuata Calambrone come area migliore, in linea con quanto aveva definito l’amministrazione. La graduatoria impostata dal Comune coincideva esattamente con quella stilata dai funzionari tecnici di Sport e Salute, ricevendo una valutazione che ha avuto riscontro a livello nazionale. Questo rafforza la soddisfazione per il metodo di lavoro portato avanti. Inoltre, le altre due aree saranno inserite nel programma dei lavori a Marina di Pisa e Tirrenia. Non solo intercettiamo finanziamenti, ma investiamo concretamente anche sulle altre due zone valorizzando il nostro Litorale che era carente di impianti sportivi. Per questo ci tengo a ringraziare i tecnici e i dirigenti dell'ufficio sport e dell'edilizia sportiva".

Il playground sarà uno spazio modulare e multifunzionale, pensato per favorire l’attività sportiva e ricreativa di tutte le fasce d’età e per promuovere l’inclusione sociale. Il progetto si inserisce nel più ampio contesto di “Sport Illumina”, un’iniziativa che va oltre la semplice realizzazione di strutture sportive: nasce come risposta concreta alla necessità di restituire ai cittadini luoghi di aggregazione autentici, sicuri e accessibili, dove lo sport diventa un linguaggio comune, un’opportunità di crescita personale e sociale, e un ponte tra generazioni e culture.

L’idea alla base di “Sport Illumina” è quella di ridefinire lo spazio pubblico come centro della vita sociale, contrastando l’indifferenza e creando ambienti con un’estetica iconica e riconoscibile, capaci di diventare simboli di inclusione e partecipazione. Il completamento del playground a Calambrone rappresenta un importante passo verso la creazione di una città più vivibile e attenta alle esigenze di tutti, in particolare delle famiglie, dei giovani e delle persone con disabilità. Per maggiori informazioni sul progetto “Sport Illumina” e sulle attività di Sport e Salute S.p.A., è possibile visitare il sito ufficiale: https://www.sportesalute.eu/illumina.html.