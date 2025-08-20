Calci: 300 metri di nuove condotte per migliorare il servizio idrico

Calci (PI), 20 agosto 2025 – In materia di servizio idrico, ci sono interventi il cui valore non si misura soltanto in chilometri di tubazioni o tramite l’importo dei lavori. Un esempio significativo è l’attività che Acque sta attualmente svolgendo in via Arno, nel comune di Calci. Un progetto che, pur avendo un investimento contenuto, pari a “soli” 130mila euro, risulta di grande importanza per migliorare la qualità della vita delle circa 200 utenze coinvolte, riducendo sensibilmente il rischio di guasti.

Il lavoro ha la finalità di eliminare i disagi causati dall’invecchiamento dell’infrastruttura, che negli ultimi tempi aveva provocato alcune rotture improvvise con conseguenze negative per le utenze di via Arno e nelle strade limitrofe. Pur svolgendo i necessari “interventi tampone” il gestore idrico, avvalendosi della progettazione di Ingegnerie Toscane e della collaborazione con l’amministrazione comunale, ha individuato una soluzione risolutiva adesso in fase di realizzazione. Nel dettaglio, il progetto prevede la sostituzione di 300 metri di tubazione con una nuova condotta in ghisa sferoidale - un materiale più resistente rispetto a quello delle reti di vecchia generazione - oltre al rifacimento degli allacci d’utenza. Inoltre, la nuova tubazione avrà una sezione maggiore rispetto alla precedente: questo consentirà un miglioramento, oltre che in termini di continuità del servizio, anche di disponibilità di risorsa idrica.

“Le lavorazioni di via Arno - spiega il presidente di Acque Simone Millozzi - fanno parte del programma concordato con il Comune di Calci, al fine di ammodernare progressivamente l’acquedotto locale. Al termine dell’intervento, ci aspettiamo di eliminare il rischio di perdite e di migliorare complessivamente la qualità e la continuità del servizio”.

“Durante i nostri mandati - commenta il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti - sono stati sostituiti parecchi chilometri di condotte idriche a Calci, segno di attenzione per il nostro territorio, spesso in risposta alle nostre sollecitazioni. Anche in questo caso, desidero ringraziare Acque per questo intervento davvero molto importante in una zona nevralgica e densamente abitata del paese che ha vissuto frequenti disagi. Peraltro, in un momento storico nel quale spesso, specie nel periodo estivo, si assiste alla carenza di acqua, ritengo fondamentale ogni intervento che consenta di ridurre lo spreco di tale preziosissima risorsa”.

Salvo condizioni meteorologiche avverse, i lavori si concluderanno entro ottobre. L’intervento rientra in “Digital4zero”, il progetto di Acque co-finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) volto a implementare l’efficienza del servizio e migliorarne l’impatto ambientale ed energetico, tramite l’estensione della distrettualizzazione degli acquedotti, la digitalizzazione delle reti idriche e la sostituzione di alcune delle tubazioni più compromesse.