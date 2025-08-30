Scontro auto-monopattino. Investito un 52enne è gravissimo in ospedale

Il monopattinista è ricoverato in prognosi riservata a Cisanello. È gravissimo, dopo essere stato investito ieri intorno alle 13 sul viale Bonaini, una strada molto trafficata. La dinamica, però, deve ancora essere stabilita dalla polizia municipale di Pisa che indaga. L’ufficio incidenti, in particolare, dopo i rilievi e dopo aver ascoltato le testimonianze, valuterà le varie responsabilità. Scontro auto (una Smart)-monopattino nella via che porta alla Stazione: il ferito è un 52enne italiano che è apparso subito gravissimo, dato che la macchina sarebbe passata sopra il suo corpo. Alla guida della Smart, una donna residente sul territorio che si è subito fermata.

La centrale operativa del 118 ha inviato l’ambulanza della Misericordia di Pisa che ha condotto il 52enne al Pronto soccorso in codice rosso. Dopo essere stato stabilizzato nella choc room, si trova ora nella rianimazione dell’ospedale.

La polizia municipale passerà al setaccio anche le immagini delle telecamere della videosorveglianza cittadina che potrebbero aver ripreso almeno in parte la scena. La donna è stata sottoposta a tutti gli accertamenti che si effettuano in questi casi per l’assunzione di alcol e droga al volante e sarebbe risultata negativa. Bisognerà capire se possano esserci eventuali concorsi di colpa del monopattinista. Indossava il casco? E chi doveva dare la precedenza?

"Una cosa è certa – commenta Alberto Bozzi, vicepresidente del comitato di residenti della Stazione – più volte abbiamo segnalato a chi di dovere le varie infrazioni che si registrano su questa strada. Speriamo che la vittima dell’incidente si riprenda rapidamente e al meglio". Le richieste dei cittadini: "Sul viale Bonaini assistiamo a inversioni a U da via Queirolo e ad auto che entrano senza fare la rotonda in via Puccini. Ma anche ad automobilisti che procedono contromano. Devo dire che spesso proprio le persone che conducono i monopattini viaggiano contro senso. Sarebbe opportuno svolgere un po’ più di controlli".

