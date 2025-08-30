Arrivano i romani. Attesi almeno 1500. E duemila per De Gregori

Non ci saranno viaggi organizzati, fatta eccezione per un pullman di un club di tifosi, ma saranno comunque circa 1500 i romanisti stasera presenti allo stadio, 1100 dei quali hanno acquistato il biglietto nel settore ospiti mentre gli altri siederanno anche in altri settori. Queste sono almeno le stime della questura di Roma. I rappresentanti della frangia più calda della curva sud dell’Olimpico raggiungerà Pisa con mezzi propri: van e auto e non ha dato indicazioni alla Digos capitolina. Il servizio di sicurezza predisposto da questura e prefettura di Pisa sarà comunque capillare e stringente e terrà sotto stretta vigilanza sia tutti i varchi autostradali di accesso alla città, ma anche altri punti sensibili con gli svincoli della superstrada e la stazione ferroviaria. Servizi di vigilanza saranno predisposti fin dal primo pomeriggio in tutte le zone nevralgiche della città, sia intorno allo stadio che nel centro storico e nei pressi della Torre pendente e nulla sarà lasciato al caso. Il rischio zero non esiste e la partita di stasera è anche un primo significativo banco di prova anche sotto il profilo dell’ordine pubblico, ma il dispiegamento di agenti in uniforme e in borghese sarà adeguato alla circostanza. Anche per garantire ai circa duemila spettatori che assisteranno al concerto d’apertura del Summer Knights, stasera alle 21 in piazza dei Cavalieri, di Francesco De Gregori. L’obiettivo è garantire lo svolgimento sicuro e tranquillo di tutte le manifestazioni programmate.