Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Cronaca
CronacaIncidenti, giornata nera. Gravi due centauri. Un ferito in monopattino
23 ago 2025
MATTEO ALFIERI
Cronaca
Incidenti, giornata nera. Gravi due centauri. Un ferito in monopattino

Motociclisti di 52 e 59 anni trasportati in ospedale dopo scontri . A Monterotondo ciclista di 38 anni investito lungo la provinciale Bagnolo . .

Sui luoghi degli incidenti sono intervenuti sanitari del servizio 118 e volontari di Croce Rossa e Misericordia

Sui luoghi degli incidenti sono intervenuti sanitari del servizio 118 e volontari di Croce Rossa e Misericordia

GROSSETOGiornata nera, quella di ieri, sulle strade. Un motociclista di 52 anni è adesso ricoverato in gravi condizioni dopo una caduta sulla strada provinciale 24 a Scansano. L’allarme è scattato alle 11.12. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Misericordia di Grosseto che hanno prestato le prime cure al centauro. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è stato disposto il trasferimento all’ospedale di Grosseto. Sul posto erano presenti anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e gestire la viabilità lungo il tratto interessato. Ferito anche un altro centauro di 59 anni, in viale Einaudi. L’uomo è stato soccorso dall’ambulanza della Misericordia e trasferito in gravi condizioni all’ospedale di Grosseto. Sul posto oltre a due ambulanze della Misericordia (Grosseto e Castiglione della Pescaia) l’automedica di Grosseto.

Un 38nne invece è stato trasportato al Misericordia dopo essere rimasto coinvolto in un incidente con la sua bici. L’incidente è avvenuto giovedì sera, alle 19.30, a Monterotondo Marittimo sulla strada provinciale del Bagnolo. Sono intervenute l’ambulanze India di Massa Marittima con la blsd Anpas, blsd della Croce Rossa di Monterotondo Marittimo e Pegaso 2 che ha trasportato l’uomo all’ospedale di Grosseto in condizioni serie ma non in pericolo di via. Altro incidente ieri pomeriggio a Sasso d’Ombrone nel comune di Cinigiano, sulla strada provinciale 7, dove sono rimaste coinvolte un’auto e un monopattino.

Uno scontro sulla cui dinamica dovranno essere compiuti ulteriori accertamenti: nello scontro è rimasto ferito un ragazzo di 21 anni che stava guidando il velocipede, che è prima stato scorso sul posto e poi trasportato al policlinico Le Scotte di Siena, con l’elimabulanza Pegaso.Sul posto sono intervenuti i sanitari di un’ambulanza della Misericordia di Paganico e i carabinieri.A loro spetterà il compito di ricostruire l’esatta dinamica e valutare dell’incidente.

