Incidenti, giornata nera. Gravi due centauri. Un ferito in monopattino

GROSSETOGiornata nera, quella di ieri, sulle strade. Un motociclista di 52 anni è adesso ricoverato in gravi condizioni dopo una caduta sulla strada provinciale 24 a Scansano. L’allarme è scattato alle 11.12. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Misericordia di Grosseto che hanno prestato le prime cure al centauro. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è stato disposto il trasferimento all’ospedale di Grosseto. Sul posto erano presenti anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e gestire la viabilità lungo il tratto interessato. Ferito anche un altro centauro di 59 anni, in viale Einaudi. L’uomo è stato soccorso dall’ambulanza della Misericordia e trasferito in gravi condizioni all’ospedale di Grosseto. Sul posto oltre a due ambulanze della Misericordia (Grosseto e Castiglione della Pescaia) l’automedica di Grosseto.

Un 38nne invece è stato trasportato al Misericordia dopo essere rimasto coinvolto in un incidente con la sua bici. L’incidente è avvenuto giovedì sera, alle 19.30, a Monterotondo Marittimo sulla strada provinciale del Bagnolo. Sono intervenute l’ambulanze India di Massa Marittima con la blsd Anpas, blsd della Croce Rossa di Monterotondo Marittimo e Pegaso 2 che ha trasportato l’uomo all’ospedale di Grosseto in condizioni serie ma non in pericolo di via. Altro incidente ieri pomeriggio a Sasso d’Ombrone nel comune di Cinigiano, sulla strada provinciale 7, dove sono rimaste coinvolte un’auto e un monopattino.

Uno scontro sulla cui dinamica dovranno essere compiuti ulteriori accertamenti: nello scontro è rimasto ferito un ragazzo di 21 anni che stava guidando il velocipede, che è prima stato scorso sul posto e poi trasportato al policlinico Le Scotte di Siena, con l’elimabulanza Pegaso.Sul posto sono intervenuti i sanitari di un’ambulanza della Misericordia di Paganico e i carabinieri.A loro spetterà il compito di ricostruire l’esatta dinamica e valutare dell’incidente.