Festa del dono: la raccolta del materiale scolastico per le famiglie in difficoltà

Pisa 30 agosto 2025- Domenica 31 agosto, dalle 15,00 alle 19,00 si terrà la tanto attesa festa del dono e dello scambio del materiale scolastico raccolto, ancora in atto in tutta Pisa e Provincia, presso il Circolo Arci di Putignano . La festa della scuola è organizzata dalla rete solidale di Pisa e provincia, gruppo di cittadini che attraverso Facebook hanno raccolto da mesi materiale da riutilizzare in buono stato.... All' ingresso accoglieranno i visitatori Barbara, Chiara, Debora, Eleonora, Federica, Giulia Graziella, Grazia, Milly, Rachele, Valy Valeria, Rosaria ed il Grinch Gentile, che guideranno mamme e bimbi nella scelta del materiale scolastico. L'iniziativa è stata resa possibile da tutte le persone che hanno collaborato, in particolare modo Valentina Bianchi del Bagno Calipso di Tirrenia, primo presidio di gentilezza per la pace. Sarà possibile portare anche altro materiale scolastico il giorno stesso. Un gesto concreto che vuole essere di aiuto soprattutto a quelle famiglie più in difficoltà, dando anche nuova vita alle cose, promuovendo Il dono del materiale scolastico come una pratica gentile.