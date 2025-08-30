“Sotto gli occhi di Clelia”: Antonio Mazzeo presenta il suo libro a Eliopoli

Pisa, 30 agosto 2025 – Domenica 31 agosto alle 22, in piazza A. Madonna a Calambrone, nell’ambito della rassegna Eliopoli Summer, il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, presenterà il suo libro “Sotto gli occhi di Clelia”, pubblicato da Giunti.

Il volume è un intreccio di esperienze personali, riflessioni e proposte che guardano alla Toscana come a un laboratorio di innovazione e di comunità. Una regione capace di coniugare radici e futuro, tradizione e modernità, offrendo al Paese un modello di sviluppo fondato sulla sostenibilità, sulla coesione sociale e sulle opportunità per le nuove generazioni. Attraverso ricordi, testimonianze e progetti concreti, Mazzeo invita a immaginare con coraggio un domani diverso, in cui la Toscana diventi punto di riferimento per l’Italia intera.

Nel corso della serata l’autore dialogherà con Simona Rindi, presidente del Centro Commerciale Naturale di Marina di Pisa, Maria Antonietta Scognamiglio, consigliera comunale di Pisa, e con il vicecampione olimpico e campione mondiale a squadre Filippo Macchi, in una conversazione guidata dal giornalista Massimo Marini.

La presentazione di “Sotto gli occhi di Clelia” non sarà soltanto un momento letterario, ma un’occasione di confronto e di riflessione collettiva sui valori della comunità, sulle sfide della contemporaneità e sulla necessità di restituire alla politica, e al nostro tempo, una visione chiara e condivisa di futuro.