Litorale da bandiera blu. Conferma per Marina,Tirrenia e Calambrone: “Servizi sempre migliori”

Pisa, 14 maggio 2025 – Anche quest’estate sul litorale pisano sventolerà la Bandiera Blu. Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone sono state infatti nuovamente certificate con la Bandiera Blu 2025, il riconoscimento della Fondazione per il Rispetto dell’Ambiente (FEE) conferito alle località costiere d’Europa che soddisfano non solo e non tanto i criteri di qualità delle acque del mare dove si può fare il bagno ma anche fattori come tutela ambientale (depurazione, gestione dei rifiuti) e gestione complessiva del territorio.

Una notizia molto gradita per il presidente del sindacato italiano dei balneari (Sib) di Confcommercio Pisa, Fabrizio Fontani, che ha sottolineato come “ricevere anche per quest’anno la Bandiera Blu in tutte le località del litorale pisano è un motivo di enorme soddisfazione e orgoglio. Si tratta di un riconoscimento nazionale di grande spessore che certifica le qualità ambientali e del sistema di accoglienza dei nostri stabilimenti balneari e in generale del nostro Litorale. Da parte nostra - conclude Fontani - continueremo a lavorare con impegno per innalzare e qualificare ulteriormente l’offerta, con particolare attenzione alla sostenibilità”.

Il requisito base per l’assegnazione della Bandiera Blu è la qualità delle acque balneabili, monitorata ogni due settimane con protocolli condivisi con Arpat, ma è necessario dimostrare anche di essere in grado di erogare servizi turistici e ambientali come la raccolta rifiuti, l’accessibilità degli stabilimenti, la sicurezza e la tutela ambientale. In totale, sono 246 le località rivierasche e 84 gli approdi turistici che per l’estate 2025 potranno fregiarsi del riconoscimento Bandiera Blu. Per un totale di 487 spiagge che corrispondono a circa l’11,5% del totale mondiale.

A ritirare la Bandiera per il Comune di Pisa, l’assessore all’ambiente Giulia Gambini. “Siamo molto soddisfatti del riconoscimento ottenuto per il 21° anno consecutivo per tutto il nostro Litorale. Pisa si è confermata, con le sue spiagge di Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone e l’approdo del Porto di Pisa, tra i Comuni di Italia che sono stati destinatari della Bandiera Blu. Un risultato che riconosce l’impegno dell’amministrazione comunale per il proprio Litorale non soltanto per la pulizia delle spiagge, la raccolta differenziata dei rifiuti, gli interventi di educazione e sensibilizzazione ambientale, ma anche in termini di accessibilità e di erogazione dei servizi che vengono offerti a cittadini e turisti. Un riconoscimento che ci stimola a proseguire l’impegno per il Litorale e conferma che la tutela dell’ambiente passa attraverso un grande lavoro di squadra che vede tutti i soggetti coinvolti, non soltanto l’amministrazione comunale, ma enti territoriali, stabilimenti balneari, operatori commerciali, associazioni del territorio e tutti i cittadini, portando ciascuno il proprio importante contributo”.