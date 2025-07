Pieces of a woman Doppio evento nel Giardino della Nunziatina

Nel cuore dell’estate pisana prosegue la rassegna musicale dell’Associazione Metarock "Colpi di Grazia" dedicata al talento femminile, con l’organizzazione de La Nunziatina e il contributo di Fondazione Pisa. La donna, le sue fragilità e le sue virtù saranno i temi portanti sul palco, domani sera e giovedì 3 luglio alle 19,30, protagonista Cristina Russo, con Marco Di Dio (batteria - produzione artistica), Angelo Di Marco Zingarello (tastiere), Tommaso Noce (basso), Mariano Nasello (synth), Toti Russo (Vee-jay) per il nuovo progetto "Pieces of a Woman. Un mondo di sonorità alternative e contaminate da diversi stili caratterizzanti dell’artista, affiancata dalla sua band: la firma del lavoro è infatti "Cristina Russo & Neosoul Combo", ovvero il nome che da anni ormai accompagna le performance "live" in giro per l’Italia. "E’ stato un duro lavoro di studio che ha visto molti brani venire alla luce con spunti ed idee in brainstorming insieme ai miei musicisti- ha affermato la Russo- ormai una vera e propria famiglia. La scia sonora ricalca lo stile dell’album Energy, uscito nel 2019, questo nuovo e appassionato progetto non sarebbe stato possibile senza la direzione artistica e gli arrangiamenti musicali di Marco Di Dio, la cui mano sapiente ed estro artistico sono dietro al successo ed ai lavori di altri artisti siciliani". La "urban fusion music" che Cristina Russo e la sua band propongono in Pieces of a Woman è ritmata senza tralasciare la raffinatezza che accomuna molti dei loro lavori; la caratteristica voce graffiata e calda, in puro stile soul black di Cristina, si presta in questa occasione ad un sound più moderno: il nuovo jazz d’oltreoceano, dove fli spettatori vengono coinvolti pienamente nel ritmo e nelle sonorità originali.

Alessandra Alderigi