L’imperatrice e la sorella, ombre di potere. Il “verde“ di Elisa venerdì sale sul palco

“L’imperatrice e la sorella. Ombre di potere”. È venerdì alle 21 all’Oratorio dei SS. Angeli custodi (via dell’Angelo Custode, 30), a ingresso libero, l’appuntamento con lo spettacolo teatrale a cura della compagnia teatrale “La Clessidra”, con la supervisione artistica di Carlo Miccichè, che prosegue la serie di eventi di approfondimento della mostra “La rivoluzione ‘verde’ di Elisa, a Lucca. Botanici, agricoltori e giardinieri nell’Europa napoleonica”, aperta fino a domenica 27 luglio nel sotterraneo del baluardo San Regolo, all’interno dell’Orto botanico. 5 maggio 1821. Isola di Sant’Elena. Territorio d’Oltremare Britannico. Ore 17,49. Sulla scena assisteremo all’incontro, onirico e immaginario, di Napoleone Bonaparte con due tra le donne più importanti della sua vita: la prima moglie Joséphine e la sorella Elisa. Laura Alferi nei panni di Joséphine de Beauharnais, Carlotta Di Lorenzo in quelli di Elisa Bonaparte, insieme a Luca Lo Destro che interpreta Napoleone Bonaparte, per la regia di Alfieri e la drammaturgia di Alfieri e Stella Isoli, porteranno in scena un’opera prima che prosegue la sperimentazione teatrale a tema napoleonico iniziata nel 2024 all’interno delle serate napoleoniche.