Serena omaggia tutte le donne: ’Eva e le altre’

Ci sono Eva nel Paradiso terrestre e, a partire da lei, tutte le donne, "un omaggio a noi tutte" dice Serena Pruno (nella foto), protagonista della mostra a Palazzo Binelli fino a domani, omaggiata dal premio Fidapa, consegnato dalla presidente Alessandra Battistini e introdotto da Anna Maria Marri storica dell’arte. Ci sono molte Serena, Serena al posto di Venere con Amore e Adone, con la figlia Valentina piccola, tragicamente scomparsa a 26 anni nel disastro aereo di Linate: in tutto 18 opere di cui tre molto grandi e altre molto piccole, a riprova dell’abilità espressiva dell’artista, capace di passare da vari registri come ha dimostrato con i magnifici trompe l’oeil in abitazioni private e murales a Iesolo o nella hall della Tecnel a Massa. Sono opere di vari periodi, accomunate dalla presenza muliebre sulla tela, testimonianza dell’incessante ricerca di Pruno di tecniche diverse, di approcci al colore e all’espressione. Fra le tele compare anche un uomo con una maschera, Il trasformista, che guarda minaccioso le donne, tema quantomai attuale. Originaria di Castelnuovo Magra, massese d’adozione, fin dal 1963 partecipa a concorsi e manifestazioni artistiche conseguendo prestigiosi riconoscimenti. Il padre Bruno Pruno era un noto pittore e musicista. Si è laureata in pittura all’Accademia, si è dedicata a pittura, scultura, installazione e illustrazione di libri. Inoltre realizza arredi d’arte e disegna gioielli. Ha tenuto mostre in Italia e all’estero. Di lei hanno scritto: Piero Angela, Romano Bavastro, Cesare Garboli, Claudio Giumelli.

Francesca Frediani