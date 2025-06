Torna l'Eredità delle donne con al centro l'intelligenza femminile

Firenze, 13 giugno 2025 – Più coraggiosa che mai arriva l’ottava edizione de L’Eredità delle Donne, il festival dedicato all’empowerment e alle competenze femminili con la direzione artistica di Serena Dandini che torna, a Firenze e online, dal 21 al 23 novembre: ancora una volta a ridosso della Giornata Mondiale contro la violenza di genere (25 novembre) per sostenerne i valori e amplificarne il messaggio. La manifestazione, che negli anni ha coinvolto più di 500 ospiti da tutto il mondo, registrando oltre 80 mila presenze fisiche e raggiungendo oltre 1,5 milioni di utenti in streaming, è un progetto di Elastica con Fondazione CR Firenze e Gucci come partner fondatori e con la co-promozione del Comune di Firenze. IF – Intelligenze Femminili è il titolo dell’edizione 2025 che vuole celebrare il valore, la necessità e la visionarietà delle donne che con la loro mente e i loro gesti hanno messo in atto una rivoluzione, in un momento storico in cui il cambiamento è strettamente legato all’intelligenza artificiale che ha reso possibili progressi straordinari nei campi della medicina, dei trasporti, della comunicazione, della ricerca scientifica; ma, come ogni altra rivoluzione, nemmeno questa è neutrale. EDD2025 intende esplorare non solo l’AI ma soprattutto le IF, quelle Intelligenze Femminili in grado di guidare e correggere gli eccessi dei sistemi statistici elaborati dagli algoritmi. Perciò, What IF? Come funzionerebbe il mondo se fosse guidato dall’intelligenza femminile? Un mondo del quale la donna fosse davvero e letteralmente dea ex machina? Torna anche in questa edizione il cartellone Off, ormai un punto fermo del festival: dopo l’exploit nazionale dello scorso anno con più di 420 appuntamenti in tutta Italia, anche il 2025 vedrà la CALL come una vera e propria chiamata verso tutte le realtà culturali, creative e produttive italiane, ma anche ai singoli individui, invitandoli e condividere i valori dell’appuntamento di novembre. Biblioteche, musei, negozi, librerie, cinema, atelier di moda, studi fotografici, sono chiamati a condividere la necessità di dare il proprio contributo a favore di una rivoluzione culturale necessaria per sconfiggere non solo il dramma della violenza di genere, ma anche valorizzare e dare finalmente voce alle donne in ogni settore della società. Le proposte di partecipazione con il proprio appuntamento sono da presentare esclusivamente online, attraverso gli appositi form di partecipazione nel sito www.ereditadelledonne.eu entro il 31 luglio 2025. Le proposte presentate saranno soggette ad approvazione da parte dell’organizzazione che verificherà l’attinenza con le tematiche e i valori del festival.

Il festival è dedicato ad Anna Maria Luisa de’ Medici, nota come l’Elettrice Palatina, la prima ‘Madre della Patria’ e Madre della Cultura Italiana ed europea ante litteram. Grazie al suo generoso contributo, è stato possibile mantenere integro l’intero patrimonio culturale e artistico della città di Firenze, rendendola lo scrigno mondiale che tutti conosciamo.