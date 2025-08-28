Nuove rotatorie, viabilità pericolosa. Confesercenti scrive ad Anas

"Abbiamo chiesto incontro ufficiale con la direzione regionale di Anas per evidenziare le criticità che si registrano a Madonna dell’Acqua dopo la realizzazione delle due nuove rotatorie sull’Aurelia, legate sia al traffico e alla sicurezza, alla luce dell’incidente di martedì". Confesercenti Pisa e Monte Pisano, con il responsabile Daniele Benvenuti, raccoglie le preoccupazioni dei commercianti del tratto finale di via Pietrasantina con le due nuove rotatorie. "L’intervento ci trova d’accordo – spiega Daniele Benvenuti – per quanto riguarda la rotatoria all’incrocio con via delle Palanche ha permesso l’eliminazione del semaforo che tante file creava sull’Aurelia. La seconda è stata realizzata per accedere al nuovo centro commerciale, con la chiusura dell’imbocco di via Pietrasantina per chi proviene da Viareggio, ora costretto a impegnare la rotatoria stessa per fare inversione ad U e immettersi in via Pietrasantina".

Una modifica al traffico che, secondo Confesercenti, porta a due grandi problemi. "Dal punto di vista del traffico e della sicurezza – aggiunge Benvenuti – , soprattutto per i bus turistici costretti a tornare indietro per poi immettersi in via Pietrasantina e raggiungere il parcheggio a loro dedicato. Manovra che rallenta il traffico e che, nome per ’incidente di martedì, crea problemi di sicurezza”. Poi la questione delle attività commerciali con drastica riduzione della clientela per i negozi presenti nel tratto finale di via Pietrasantina che hanno visto perdere il flusso di coloro che da Viareggio si immettevano nella strada per raggiungere Pisa ed ora, per evitare la manovra sulla nuova rotonda, compiono percorsi alternativi. La questione è stata posta anche al sindaco di San Giuliano Matteo Cecchelli che si è impegnato di sottoporla all’Anas".

"Da Anas vorremmo capire se esiste la possibilità di riaprire il transito verso via Pietrasantina – conclude Confesercenti – per chi proviene da Viareggio, vista la larghezza della carreggiata in quel tratto (a tre corsie), anche con una nuova rotatoria magari provvisoria. Questo snellirebbe il traffico sulla nuova rotonda da parte di coloro che devono immettersi in via Pietrasantina e che quindi non sarebbero più costretti ad impegnarla".