Natura apre nel cuore della città: "Tutto in rosa e pronti ad assumere"

Pisa
CronacaNatura apre nel cuore della città: "Tutto in rosa e pronti ad assumere"
19 set 2025
MARIO ALBERTO FERRARI
Cronaca
La Natura arriva in Corso Italia. La celebre azienda "Natura" specializzata in moda, accessori, prodotti per la casa e...

Ana Combalia Garcia Ceo di Natura Italia

Ana Combalia Garcia Ceo di Natura Italia

La Natura arriva in Corso Italia. La celebre azienda "Natura" specializzata in moda, accessori, prodotti per la casa e articoli da regalo, ha aperto il suo primo negozio nel cuore di Pisa. Cento metri quadri di fondo che ha al suo interno un team di sole donne, l’80% delle quali con meno di 25 anni e di varie nazionalità, rispettando così il profilo inclusivo e giovane dell’azienda. Un team che si peraltro sta ampliando, dal momento che Natura ha lasciato i recapiti mail "per inviare i dati personali e il proprio curriculum a [email protected]. Il segno di un un brand che investe non solo nei territori, ma anche nelle persone, costruendo un’identità aziendale sostenibile, inclusiva e fortemente radicata nei valori della trasparenza e del rispetto.

Nel nuovo spazio di Natura – caratterizzato da un design accogliente con materiali naturali, illuminazione soffusa e altri elementi che vogliono trasmettere la sensazione di "casa" – i visitatori troveranno un’accurata selezione di prodotti, come abbigliamento, accessori, prodotti per la cura fisica ed emotiva, decorazioni e regali originali, tutti pensati per promuovere un consumo consapevole nel rispetto della natura. L’inaugurazione ufficiale si è tenuta ieri e ha coinvolto la community Natura e i nuovi clienti con una serie di attività sia nel negozio che oltre, offrendo un aperitivo di cornetti salati brandizzati e un kit di patches gratuite a tutti i clienti che acquistavano borse e astucci.

L’apertura del negozio a Pisa segue la scia dell’ottimo riscontro ottenuto con il punto vendita di Viareggio – tra i più performanti dell’estate e con un incremento di fatturato del +13% rispetto all’anno precedente – e alla rinnovata fiducia di Natura verso la Toscana: regione centrale per il brand dato l’alto potenziale turistico e la crescente sensibilità del pubblico verso ambiente e benessere. Per il biennio 2026/27, infatti, sono già in programma nuove aperture a Firenze, Siena, Livorno e Lucca, a conferma di una visione di lungo periodo che punta su territori ad alto valore culturale e sociale.

© Riproduzione riservata