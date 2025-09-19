Natura apre nel cuore della città: "Tutto in rosa e pronti ad assumere"

La Natura arriva in Corso Italia. La celebre azienda "Natura" specializzata in moda, accessori, prodotti per la casa e articoli da regalo, ha aperto il suo primo negozio nel cuore di Pisa. Cento metri quadri di fondo che ha al suo interno un team di sole donne, l’80% delle quali con meno di 25 anni e di varie nazionalità, rispettando così il profilo inclusivo e giovane dell’azienda. Un team che si peraltro sta ampliando, dal momento che Natura ha lasciato i recapiti mail "per inviare i dati personali e il proprio curriculum a [email protected]. Il segno di un un brand che investe non solo nei territori, ma anche nelle persone, costruendo un’identità aziendale sostenibile, inclusiva e fortemente radicata nei valori della trasparenza e del rispetto.

Nel nuovo spazio di Natura – caratterizzato da un design accogliente con materiali naturali, illuminazione soffusa e altri elementi che vogliono trasmettere la sensazione di "casa" – i visitatori troveranno un’accurata selezione di prodotti, come abbigliamento, accessori, prodotti per la cura fisica ed emotiva, decorazioni e regali originali, tutti pensati per promuovere un consumo consapevole nel rispetto della natura. L’inaugurazione ufficiale si è tenuta ieri e ha coinvolto la community Natura e i nuovi clienti con una serie di attività sia nel negozio che oltre, offrendo un aperitivo di cornetti salati brandizzati e un kit di patches gratuite a tutti i clienti che acquistavano borse e astucci.

L’apertura del negozio a Pisa segue la scia dell’ottimo riscontro ottenuto con il punto vendita di Viareggio – tra i più performanti dell’estate e con un incremento di fatturato del +13% rispetto all’anno precedente – e alla rinnovata fiducia di Natura verso la Toscana: regione centrale per il brand dato l’alto potenziale turistico e la crescente sensibilità del pubblico verso ambiente e benessere. Per il biennio 2026/27, infatti, sono già in programma nuove aperture a Firenze, Siena, Livorno e Lucca, a conferma di una visione di lungo periodo che punta su territori ad alto valore culturale e sociale.