La lezione di Velasco

Doriano Rabotti
La lezione di Velasco
Pisa
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto in moto Meteo ToscanaQuattro Hotel Elba Incidente mortaleInvestito e uccisoSalvato nel bosco
Acquista il giornale
CronacaNon risponde più, trovato morto in casa. Aveva 53 anni
9 set 2025
REDAZIONE PISA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pisa
  3. Cronaca
  4. Non risponde più, trovato morto in casa. Aveva 53 anni

Non risponde più, trovato morto in casa. Aveva 53 anni

Dolore in San Marco, i parenti lo cercavano da giorni. L’uomo aveva problemi di salute e abitava da solo

I carabinieri di Pisa sono riusciti a entrare nell’appartamento in via San Marco grazie all’intervento dei vigili del fuoco

I carabinieri di Pisa sono riusciti a entrare nell’appartamento in via San Marco grazie all’intervento dei vigili del fuoco

Per approfondire:

Pisa, 9 settembre 2025 – I parenti lo hanno chiamato più volte ma lui non rispondeva al telefono, né al campanello di casa e neppure alla porta, nonostante i ripetuti tentativi. Così ieri hanno allertato i carabinieri di Pisa che sono riusciti a entrare nell’appartamento in via San Marco solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Lo hanno trovato morto, il decesso è avvenuto sembra due settimane fa. Il 53enne aveva problemi di salute e abitava da solo. Il medico del 118 ha constatato subito la sua morte. Sul posto, infatti, erano state inviate l’ambulanza della Misericordia di Pisa con l’automedica. Ma i soccorsi non sono serviti purtroppo.

La procedura di emergenza è stata attivata ieri intorno alle 13, quando all’ennesima ricerca da parte dei suoi cari, che non erano a Pisa, il 53enne non ha dato segnali. Gli uomini dell’Arma, a quel punto, sono andati a verificare chiedendo poi l’intervento dei sanitari e dei pompieri, proprio per riuscire a entrare in quell’alloggio che era chiuso. Anche i vicini da giorni non lo avevano più visto e ieri si sono riversati in strada per cercare di capire che cosa stesse accadendo e perché ci fossero così tante persone.

“Una notizia triste”, il commento di molti impauriti dalle sirene di più mezzi accorsi in via San Marco al numero 28. Quando i soccorritori sono entrati in casa, hanno rinvenuto l’uomo senza vita, si trovava così già da giorni. Si è capito subito che le cause erano naturali: non c’erano segni di effrazione alla porta né alle finestre, né segni di violenza sul corpo.

Dopo il sopralluogo e gli accertamenti di routine, nel pomeriggio il corpo è stato restituito alla famiglia per la sepoltura senza ulteriori approfondimenti. Tanto lo sgomento per non essere potuti intervenire prima.

A. C.

 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata