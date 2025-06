Tragedia a Cascina, motociclista trovato morto in strada

Cascina (Pisa), 30 giugno 2025 - Tragedia in strada. Un uomo di circa 60 anni è stato trovato morto stamattina, 30 giugno 2025, intorno alle 7.30 in via Nazario Sauro a Cascina. L'uomo - da una prima ricostruzione- era in sella alla sua moto. All'arrivo dei volontari della Pubblica assistenza di Cascina, per l'uomo non c'è stato niente da fare. Era già deceduto. Sul posto anche la polizia municipale per i rilievi e per la gestione del traffico. Il 60enne potrebbe aver fatto tutto da solo. Sarà l'autopsia a svelare le cause della morte: un malore? Oppure qualcosa ha interrotto il suo viaggio facendolo cadere? La notizia si è subito diffusa destando cordoglio nel comune di Cascina.