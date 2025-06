Pubblicata l'offerta formativa dell'Università di Pisa. Ecco quando immatricolarsi

Pisa, 30 giugno 2025 - È online la nuova offerta formativa dell’Università di Pisa per l’anno accademico 2025-2026. Il 24 luglio apriranno le immatricolazioni ma intanto è già possibile farsi un’idea dei percorsi a disposizione. Sono 148 i corsi di laurea fra triennali, magistrali e a ciclo unico che spaziano in sei aree: agraria e veterinaria, discipline umanistiche, ingegneria, medicina e farmacia, scienze matematiche, fisiche e della natura, scienze giuridiche, economiche e sociali. E non mancano anche le novità, con un occhio a sostenibilità, ambiente, nuove tecnologie e professioni sanitarie.

“L’Università di Pisa offre una delle proposte formative più ampie e qualificate d’Italia, capace di coniugare la solidità delle discipline tradizionali con l’innovazione dei percorsi più recenti - sottolinea Giovanni Paoletti, prorettore per la didattica dell’Ateneo pisano - Le ultime rilevazioni sul grado di occupabilità dei nostri laureati che arrivano dal Rapporto AlmaLaurea confermano con forza la qualità della formazione che offriamo: a cinque anni dal titolo, oltre il 93% dei nostri laureati magistrali ha un lavoro, con retribuzioni superiori alla media regionale e nazionale”. “Anche dal questionario che facciamo ogni anno alle matricole – continua Paoletti - emerge chiaramente che le studentesse e gli studenti scelgono l’Università di Pisa perché riconoscono la qualità della nostra offerta, la reputazione dell’Ateneo e la possibilità di costruire un percorso coerente con le proprie attitudini e aspirazioni”.

Ecco in dettaglio le novità per il prossimo anno accademico. Dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali arriva la laurea triennale in “Scienze degli alimenti” che mira a formare professionisti con competenze nelle scienze e tecnologie alimentari. Anche la Scuola di medicina propone tre nuove lauree triennali nell’ambito delle professioni sanitarie: “Educazione professionale”, “Tecniche Audiometriche” e “Tecniche di Neurofisiopatologia”. Il Dipartimento di Economia e Management (DEM) lancia una nuova laurea magistrale in lingua inglese “Digital Intelligence and Change Management” che punta a formare professionisti capaci di affrontare le sfide della trasformazione digitale nelle organizzazioni.

Sempre al DEM, il corso di laurea in Economia e Commercio amplia la sua offerta formativa con un nuovo curriculum in Economia per lo Sviluppo Sostenibile per affrontare le sfide economiche, sociali e ambientali della transizione ecologica, con un focus particolare sulla coesione sociale. Nuovo curriculum dedicato alla carta per il corso di laurea triennale in Chimica per l’industria e l’ambiente, nato grazie a un accordo tra il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale e Confindustria Toscana Nord. Dal Dipartimento di Scienze della Terra arriva poi del tutto rinnovata la laurea magistrale in Scienze dell’Ambiente e del Clima: la presentazione ufficiale il 3 luglio con evento che il velista Giovanni Soldini come testimonial.

