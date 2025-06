Il pianista jazz di fama internazionale Danilo Rea a "Musica sotto la Torre"

Pisa, 30 giugno 2025 – Prosegue con entusiasmo e partecipazione la XVI edizione di “Musica sotto la Torre”, la rassegna che unisce la grande musica d’autore a un luogo simbolo del patrimonio artistico italiano: il Chiostro del Museo dell’Opera del Duomo di Pisa. Dopo l’incanto della serata inaugurale con una splendida Simona Molinari - immersa in una calda e piacevole atmosfera estiva, tra le luci e l’eleganza della Torre illuminata - la manifestazione conferma l’interesse e l’affetto del pubblico, rafforzando il suo ruolo di appuntamento culturale atteso e riconosciuto a livello cittadino e non solo. Prossimo appuntamento martedì 1° luglio con un raffinato omaggio alla grande Billie Holiday firmato da Danilo Rea – pianista jazz di fama internazionale – in collaborazione con l’attrice Barbara Bovoli e la cantante Oona Rea che renderanno omaggio ad una icona della storia del jazz, la mitica Billie Holiday. L’infanzia, le ristrettezze economiche, gli esordi, le prime collaborazioni con i pionieri del jazz, i primi guadagni e la nascita di “Strange Fruit”, canzone simbolo della lotta per i diritti civili degli afroamericani. Una vita complicata, una lunga sequela di amori sbagliati, una solitudine assordante. Tra le maglie delle tante “dissonanze” biografiche nello spettacolo emergerà con forza il grande jazz, in una armoniosa fusione di improvvisazione, narrazione e canto. Oona Rea, figlia d’arte di innato talento, interpreterà i più grandi successi di Billie Holiday, scorrendo da The Man I Love, Night and Day, Strange Fruit, a On The Sunny Side of The Street, I Got Rhythm, Amazing Grace. A chi sarà devoluto il ricavato “Musica sotto la Torre” si conferma un appuntamento che unisce l’arte alla responsabilità sociale. L’incasso della biglietteria viene devoluto all’Arcidiocesi di Pisa-Caritas Diocesana, per sostenere il progetto di solidarietà e assistenza sul territorio “Mensa Nuova”. Nell’Anno Giubilare 2025, la Chiesa Pisana si fa pellegrina di speranza attraverso l’opera della nuova Mensa Caritas. Il progetto è una risposta al bisogno materiale sempre crescente delle tante persone fragili che incontriamo ogni giorno e una testimonianza viva di ciò che la comunità cristiana è chiamata a essere: una Chiesa che accoglie, ascolta e si prende cura. Nel segno del Vangelo e sotto il tema del Giubileo Pellegrini di speranza vogliamo costruire un luogo dove l’umanità ritrova casa. La nuova mensa sarà affiancata da quattro alloggi Housing First, un modello innovativo di accoglienza che prevede l’assegnazione di un’abitazione stabile, con un accompagnamento personale, come primo passo per riconquistare la dignità. Ogni sera del concerto il bar/caffetteria al piano superiore del museo rimarrà aperto fino alle 21. Per l’occasione anche il Bookshop all’interno del Museo farà orario prolungato. Biglietteria e informazioni Posto unico 25 euro sul sito https://eventiculturali.opapisa.it/. Inizio spettacoli 21:30. L’accesso è consentito dalle 21