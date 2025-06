"Vittoria mancata per un soffio. Il risultato ci sprona a fare meglio"

Si chiude con una grande delusione l’edizione 2025 del Gioco del Ponte per Tramontana che esce sconfitta alla ‘bella’ per il secondo anno consecutivo. C’è chi non ha perso tempo per polemizzare sui social lamentandosi della strategia adottata da Borea, per non aver sfruttato un vantaggio di due lunghezze, e mostrando grande amarezza per il finale allo ‘spareggio’, da alcuni, poco gradito.

"E’ stata una sfida che ci ha tenuti col fiato sospeso fino all’ultimo minuto – commenta il generale di Tramontana Matteo Baldassari all’indomani della disfida sul Ponte di Mezzo –. Abbiamo mancato la vittoria veramente per un soffio dopo più di 22 minuti sul carrello, questo risultato deve spronarci a fare ancora meglio l’anno prossimo e a trionfare di nuovo. Ringrazio tutte e sei le Magistrature di Tramontana per la disponibilità e lo spirito collaborativo che hanno dimostrato sia nell’arco di tutto l’anno, dunque nella fase di preparazione, sia il giorno stesso del Gioco del Ponte".

"Un plauso ad entrambe le Parti – conclude – che, per il primo anno, sono state impegnate direttamente nella regia del Gioco del Ponte in collaborazione con l’Ufficio Tradizioni Storiche del Comune di Pisa, al cancelliere Renzo Ciangherotti e al comandante generale Roberto Tonini. I tempi sono stati rispettati, non ci sono stati ritardi, e la manifestazione è filata liscia senza intoppi. Questo significa che siamo riusciti a lavorare come una squadra unita e coesa per regalare alla città uno spettacolo unico".

I.V.