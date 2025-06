Aerei, guasto al centro radar di Milano: brandine per i passeggeri a Pisa

Pisa, 29 giugno 2025 - Notte in aeroporto a Pisa per decine di passeggeri rimasti a terra a causa dei disagi e ritardi provocati dal guasto al centro radar del nord che ha mandato in tilt ieri sera, 28 giugno, l'operatività degli scali con centinaia di voli coinvolti in tutta Italia. Al 'Galileì il terminal è rimasto aperto tutta la notte.

Toscana Aeroporti, la società di gestione, ha allestito 86 brandine mentre l'Aeronautica militare ha messo a disposizione le sue piazzole per ospitare i tanti aerei dirottati. L'operatività degli scali di Pisa e Firenze con il passare delle ore è tornata regolare e ora si vola senza difficoltà in entrambi gli aeroporti toscani.

Dalle 21 di ieri sera, era impossibile decollare o atterrare dagli aeroporti del Nordovest dell’Italia, da Torino a Genova compresi gli scali lombardi di Malpensa, Linate e Orio al Serio. A causare la panne che ha messo letteralmente Ko Caselle, lo scalo del capoluogo ligure e quelli milanesi un guasto del centro radar che ha sede a Milano ed è gestito dall’Enav, e che coordina il sorvolo dei voli in quota.