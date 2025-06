Traffico aereo, ritardi anche a Pisa e Firenze per il blocco dei voli nel Nordovest

Firenze, 28 giugno 2025 – Ritardi in arrivo e in partenza anche per gli aeroporti di Pisa e Firenze a causa di un guasto che ha messo letteralmente ko gli aeroporti di Genova, Torino e Milano. Si tratterebbe di un guasto la cui natura è ancora da capire, del centro radar che ha sede a Milano ed è gestito dall’Enav, e che coordina il sorvolo dei voli in quota. Ripercussioni, come detto, anche in Toscana, soprattutto a Pisa, sia in partenza che in arrivo con ritardi, in alcuni casi anche di oltre un’ora anche di un’ora nel “Galilei”. Per quanto riguarda l’”Amerigo Vespucci” di Firenze, i ritardi sono sugli arrivi.

Toscana Aeroporti sta organizzando assistenza ai passeggeri fermi in attesa all'aeroporto 'Vespucci’ di Firenze e al 'Galilei’ di Pisa

Secondo quanto appreso da Toscana Aeroporti vengono dirottati sull'aeroporto 'Galilei” di Pisa i voli ITY1790 Palermo-Linate, AEZ2626 Olbia-Linate, RYR1029 Palermo-Malpensa, RYR8913 Brindisi-Torino, U23544 Catania-Malpensa, U21958 Tenerife-Malpensa, FR6090 Gran Canaria-Bergamo.

Riguardo alla situazione generale, si è verificato un rallentamento al sistema di trasmissione dati. Per garantire i più elevati standard di sicurezza operativa, è stato deciso di sospendere temporaneamente le partenze e gli arrivi negli aeroporti interessati. I tecnici sono al lavoro per ripristinare la piena operatività nel più breve tempo possibile