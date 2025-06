Gioco del Ponte: (ri)decide la "Bella". Vince di nuovo la Parte di Mezzogiorno

di Ilaria ValleriniPISAPisa gloriosa. Con i suoi Lungarni addobbati a festa, il tifo, i palloncini e uno splendido spettacolo pirotecnico a sorpresa regalato dalla Parte Australe che vince la nazionale. Bella, bellissima l’edizione 2025 tanto equilibrata quanto combattuta e che, come da pronostico, è finita per il secondo anno consecutivo alla “bella”. La battaglia va avanti fino a notte fonda. La luce continua a illuminare il Ponte e i pisani non mollano con il tifo che accende tutti i lungarni.

Sul Ponte, la sfida si apre con i Dragoni per Mezzogiorno. Tramontana risponde con Santa Maria. La Magistratura del Duomo vince sul carrello in 6’11’’. Guida subito il gioco Tramontana. Dentro Mattaccini. La Parte Australe risponde con i Delfini che vincono in 10’48’’ e ristabiliscono la parità. Entrano i primi big. Per Mezzogiorno Sant’Antonio, la cui salita sul Ponte è accompagnata da una cascata di fuochi d’artificio e da un boato dalla tribuna di “casa”. Borea schiera il Calci. Scontro tesissimo e praticamente le forze in campo sono molto equilibrate. Un combattente del Calci perde l’equilibrio e cade a terra poi torna al suo posto. Nonostante ciò i giallo-verdi segnano un’altra vittoria per Tramontana in 24’50’’. Mezzogiorno manda i Leoni dopo una lunga pausa di riflessione, sceglie un “sacrificio di donna”. Per Tramontana sale il “mostro sacro”: il San Michele che spazza via gli avversari in 1’14’’. Tramontana è in testa: 3-1. Borea schiera i Satiri che se la vedono contro il San Marco. I giallo-bianchi mangiano subito terreno al grido di “più forte, ora ora”. Fino alla grande rimonta per Mezzogiorno che segna il secondo punto in 6’5’’. Ora alla Parte Australe manca solo un punto per raggiungere il pareggio con Tramontana e giocarsi il tutto per tutto alla ‘bella’. Gran finale per Mezzogiorno che ha tenuto l’asso di picche fino all’ultimo. Entra San Martino contro San Francesco. La Parte Australe spinge senza pietà e vince in 7’14’’. Portando la sfida alle nazionali vinte da Mezzogiorno in 22’28’’, nonostante la caduta di un Delfino.