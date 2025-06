Muore a 17 anni per un incidente. Cade dalla moto, giorni di agonia

Non ce l’ha fatta Lorenzo Bitossi, il giovane 17enne vittima di un grave incidente con la moto sabato scorso in via San Salvatore a Bucine poco prima delle 20. Troppo gravi le lesioni alla testa, troppo forte l’impatto con l’asfalto dopo aver perso il controllo della sua due ruote. Velocità o una semplice distrazione sono tra le cause principali che lo hanno portato in condizioni disperate a "Le Scotte" di Siena dove, poco dopo, è stato sottoposto a una delicata operazione alla testa al termine della quale i medici, direttamente ai genitori, già s’erano dettI piuttosto pessimisti circa una sua ripresa. Dopo aver superato un dosso nella via del centro di Bucine ha perso il controllo della moto, ad assistere alla scena un amico anch’esso su una due ruote poco distante da lui che ha cercato di prestargli subito le prime cure, alla pari del personale infermieristico dell’adiacente casa di riposo che, sollecitato da coloro presenti in quel preciso istante sul posto, s’è subito precipitato in strada a soccorrere il ragazzo privo di sensi e con una vistosa emorragia proprio alla testa. Poi l’arrivo dei 118, l’ambulanza India 2 e subito dopo le forze dell’ordine assieme all’elisoccorso Pegaso che l’ha trasferito a Siena e messo subito nelle mani di medici e chirurghi che hanno tentato il tutto e per tutto per cercare di salvargli la vita. Non c’è stato purtroppo niente da fare, quattro giorni di agonia attaccato a un macchinario poi il cuore che smette di battere e che pone la parola fine a una vita cui Lorenzo custodiva sicuramente e segretamente tanti sogni. Figlio unico di una coppia di genitori separati viveva nelle frazione bucinese di San Leolino, frequentava un istituto superiore privato ad Arezzo ed aveva tanti amici tra Bucine e Levane che fino all’ultimo hanno sperato in un miracolo che purtroppo non è arrivato.

Era un grande appassionato delle moto, tante infatti sono le foto apparse sui social in sella alle due ruote come altre che lo ritraggono sorridente e spensierato all’interno di un video fatto proprio dai suoi amici e che la mamma Alice ha postato sul proprio profilo Facebook. "Un ragazzo stupendo e fantastico - scrive la mamma - hai reso un senso alla nostra vita gioia, amore e tanta felicità e risate. Sono orgogliosa e fiera di te tutti i giorni". Anche il sindaco Paolo Nannini è sconvolto: "Non si trovano le parole al cospetto di disgrazie simili, morire a 17 anni quando sei nel pieno della vita è una cosa per certi versi assurda. Siamo tutti sconvolti e non credo ci sia tanto altro da aggiungere". Non è stato ancora resa nota la data del funerale.