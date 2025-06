"Temprati per le sfide sofferte. Il caso Leoni? Il successo è di tutti"

Il sogno di Mezzogiorno si avvera: arriva a sorpresa la vittoria bis contro Tramontana a distanza di trent’anni. Alla "bella" (durata 22’28’’), la nazionale australe ha dato il meglio di sé anche se con un Delfino in meno sul carrello a causa di un infortunio. Il generale Sergio Mantuano ha perso la voce e "litri di sudore", nella notte più lunga e sofferta per i pisani. "E’ qualcosa di impressionante – dice ai microfoni – abbiamo raggiunto un traguardo incredibile e con un gruppo fantastico". Un’edizione combattuta fino alla fine. "Noi siamo temprati per le sfide sofferte – aggiunge – non ci piace vincere facile. Onore anche ai nostri avversari che sono di altissimo livello e questo rende la vittoria ancora più soddisfacente". Non è mancata la strategia, come confermato dal generale, quando al quartultimo combattimento Mezzogiorno ha schierato i Leoni dandoli in pasto al leggendario San Michele. Un "sacrificio di donna" che però è stato determinante per avere una chance di trionfare. "La strategia è stata fondamentale – riferisce Mantuano –. Non è stato un sacrificio dei Leoni ma è stata una mossa che ha contribuito alla vittoria della Parte. E’ il successo di tutti".

Un’edizione 2025 bellissima con le spallette dei Lungarni piene di vita, tribune coloratissime e tante coreografie inaspettate. "Questa manifestazione ha tutte le possibilità di diventare ancora più grande, basta ancora un ulteriore passetto in avanti. Auspico di vedere nei prossimi anni una grande festa della città al termine della battaglia sul Ponte e non un fuggi fuggi a casa". E ora? "Voglio godermi il Palio della Vittoria e festeggiare con i ragazzi". Giusto ieri la Magistratura dei Delfini è stata paparazzata sugli scogli a Marina di Pisa a celebrare questa grande vittoria. I.V.