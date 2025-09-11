Monkey, stagione magica. Musica e festa, gran finale

"Questa stagione è stata magica" afferma Glauco Ghelardoni, anima e leader del Monkey Beach Club di Tirrenia. Con queste parole annuncia il gran finale di un’estate che, secondo gli organizzatori, ha superato ogni aspettativa e ha consacrato il locale come uno dei punti di riferimento assoluti della movida sul Litorale pisano. Domani e sabato il club saluterà l’estate 2025 con due serate-evento che vengono presentate come il degno epilogo di mesi intensi, segnati da musica, energia e un pubblico sempre più numeroso e affezionato.

La chiusura della stagione, spiegano gli organizzatori, non rappresenta soltanto la fine di un ciclo, ma anche un momento simbolico per valorizzare il percorso costruito: uno spazio diventato luogo di incontro, divertimento e condivisione, grazie a un mix vincente di ospitalità, musica e atmosfera unica. La formula scelta per l’ultimo weekend è una line-up interamente toscana, con due protagonisti in grado di incarnare il presente e il futuro del clubbing regionale.

Venerdì sera sarà la volta di Federico Scavo, uno dei dj italiani più noti a livello internazionale, già acclamato a Pisa per la sua recente performance sul Ponte di Mezzo. "Sono felice di avere Federico con noi" sottolinea Ghelardoni "oltre alla stima professionale ci lega una profonda amicizia. La sua energia, la sua tecnica e la capacità di trasformare ogni set in un’esperienza condivisa sono davvero uniche. La sua musica unisce, emoziona e lascia il segno".

Sabato invece sul palco arriverà Andrea Pilo, in arte Ander, classe 1995, tra i nomi più promettenti della scena tech-house. Toscano, energia e creatività da vendere, Ander ha già infiammato più volte le notti del Monkey Beach Club durante l’estate, conquistando il pubblico con uno stile innovativo. "Andrea rappresenta al meglio la nuova generazione di artisti toscani" spiega ancora Ghelardoni "il suo sound rompe gli schemi e mescola le radici del clubbing mediterraneo con le vibrazioni futuristiche delle grandi capitali europee. Le sue performance sono veri e propri rituali collettivi, capaci di trascinare e coinvolgere chi balla. Vederlo crescere è motivo di orgoglio".

Gli organizzatori sottolineano che la chiusura è pensata come celebrazione di un’estate intensa, fatta di emozioni e di successi, con il Monkey diventato un punto di riferimento della vita notturna. "Abbiamo lavorato con passione per offrire al pubblico un’esperienza autentica e coinvolgente" aggiunge Ghelardoni "e la risposta delle persone è andata oltre ogni aspettativa".

L’appuntamento è fissato alle 22.30 con ingresso gratuito e musica fino alle 4 del mattino. Due notti di festa in riva al mare, sotto le stelle, per congedarsi da una stagione che gli organizzatori definiscono "spettacolare e da record".