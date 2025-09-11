"I costi del pedaggio?. Scaricati sulle famiglie"

"A tutti che mi chiedono perché io sia contrario al pedaggio in Supestrada non posso fare altro che rispondere di venire con me nei vari negozi cittadini e nei mercati della provincia per confrontarsi con le famiglie che allestiscono attività e bancarelle per sapere quanta di questa merce viaggia su gomma passando dalla Fi-Pi-Li e quanto il costo del pedaggio potrebbe ripercuotersi sul prezzo finale dei prodotti e dei servizi". Lo afferma in una nota il consigliere provinciale di Forza Italia e candidato azzurro alle elezioni regionali, Roberto Sbragia. In particolare, osserva l’esponente del centrodestra, "chiederei al Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e ai partiti che lo sostengono, in primis Pd e Movimento 5 Stelle, di andare nei vari mercati per ascoltare gli operatori del commercio di persona: da due anni noi di Forza Italia esprimiamo la nostra contrarietà all’introduzione del pedaggio che finirebbe per essere una nuova tassa indiretta che colpirà il settore del commercio e dei servizi contribuendo alla desertificazione delle nostre comunità, mettendo conseguentemente a rischio posti di lavoro e famiglie".

Per questo, sottolinea Sbragia, "siamo fermamente contrari alla sua introduzione e a chi ancora non convinto che sarà così dico: venite con me nei mercati e per un momento sganciatevi dalla tastiera del computer e lasciate lo smartphone nel cassetto e andiamo a toccare con mano le problematiche della vita quotidiana per proporre soluzioni tangibili e concrete". "Noi – conclude il candidato di Forza Italia – lo stiamo facendo da anni".