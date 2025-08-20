Monteriggioni ’Ritratti in Jazz’

Tra jazz, circo e canzoni ecco una settimana intensa per ‘Monteriggioni Estate’. Dopo la serata "A caccia dei mostri di Vega", viaggio tra le costellazioni guidato dall’astrofilo Alessandro Marchini, si prosegue con un appuntamento per grandi e piccini. Oggi alle 21, in Piazza Bersaglieri a Castellina Scalo, arriva ‘Rendez-vous!’, spettacolo di circo-teatro con Margherita Cortopassi e Giuseppe Tornillo. Lei, attrice e acrobata diplomata alla scuola di circo di Bruxelles, lui, artista poliedrico con esperienza tra clownerie e teatro di strada. Insieme, creano uno spettacolo in cui comicità, poesia e acrobazie si intrecciano, con la collaborazione di Edoardo Demontis e La Bottega del Teatro.

Domani alle 21, spazio alla rassegna Ritratti in Jazz con un omaggio a Sonny Rollins, uno dei giganti del sax tenore. Sul palco insieme a Stefano Cocco Cantini (foto) al sax e a Francesco Maccianti (pianoforte), troviamo Bernardo Guerra (batteria) e Gabriele Evangelista (contrabbasso). Musicisti dalla carriera internazionale, con collaborazioni che spaziano dai grandi del jazz italiano fino a progetti sperimentali, pronti a dar vita a una serata di swing, improvvisazione e virtuosismo. Posto a sedere: 2 euro. Per chi desidera completare le due serate ad Abbadia con gusto, sarà disponibile un buffet con drink a 15 euro a partire dalle 20.

Chisura di settimana sabato alle 21 in piazza Dante Alighieri, nel cuore del Castello, con Musica da Ripostiglio e il concerto ‘Italian Bazar’. La band – composta da Luca Pirozzi (voce, chitarra, banjo), Luca Giacomelli (chitarra), Raffaele Toninelli (contrabbasso) ed Emanuele Pellegrini (batteria, percussioni) – è amata per la sua capacità di mescolare swing manouche, canzone d’autore e teatro musicale. Nei loro concerti dal vivo, l’improvvisazione è regina e il pubblico parte integrante dello spettacolo. Posto a sedere 2 euro.

Fabrizio Calabrese