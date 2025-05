Dal “tempo dei lupi“ alla comicità di Piazza: “Incroci“ ad Abbadia Isola

Monteriggioni, cultura, riflessione e intrattenimento si intrecciano in due appuntamenti all’interno del ciclo "Incroci", dedicato all’incontro tra linguaggi, discipline e visioni del mondo. Il tutto sarà contenuto nella giornata di sabato 31 ad Abbadia Isola. Si tratta dell’ultimo evento della lunga serie di sabati che da ottobre a oggi hanno accompagnato il pubblico. "Incroci" riprenderà a ottobre. Si parte alle 18 al BarMaM, il bar del Museo, con la presentazione del libro "Il tempo dei lupi. storia e luoghi di un animale favoloso" (Utet), scritto dal medievista Riccardo Rao. Un’opera di straordinaria qualità, accessibile e avvincente, che esplora come il lupo – figura tra mito e realtà – abbia attraversato la storia, dal Medioevo fino ai nostri giorni, riflettendo le paure e i desideri profondi dell’animo umano.

A dialogare con l’autore sarà la professoressa Gabriella Piccinni che offrirà una chiave di lettura di un lavoro definito "bellissimo e fondamentalmente saggio". Ingresso libero.

Alle 21 lo spettacolo di stand up comedy "Materiale" di Antonio Piazza (nella foto), comico palermitano trapiantato a Torino, ex ingegnere e oggi una delle voci più originali della scena comica italiana. "Materiale" è uno spettacolo vivo, mutevole, in costante evoluzione: un laboratorio comico dove a ogni tappa cambia qualcosa - battute, ritmo, finale - in sintonia con la vita, mai statica, che Piazza racconta con ironia, intelligenza e autenticità. Il suo stile diretto e brillante tocca temi come salute mentale, relazioni, fallimenti e rinascite, trasformando la fragilità personale in forza narrativa e catartica. Con "Materiale" porta il suo pubblico a ridere e pensare, attraverso uno sguardo disincantato ma profondamente umano sul mondo. Per accedere allo spettacolo di Stand Up è previsto un buffet al costo di 25 euro. Prenotazione obbligatoria: 0577 304834.

Fabrizio Calabrese