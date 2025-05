Agenzia Regionale per l’Impiego. Apre lo sportello decentrato. Ecco i servizi che saranno offerti

Apre lo sportello decentrato dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego nella provincia di Siena. L’inaugurazione negli spazi della biblioteca comunale. A tagliare il nastro l’assessore regionale Simone Bezzini ed il sindaco Andrea Pieragnoli, con l’assessora comunale a bilancio e società partecipate Valentina Ciolfi. Il nuovo punto di accesso per i servizi al lavoro di Arti sarà attivo il secondo e quarto mercoledì del mese dalle 9 alle 13. Il presidente Eugenio Giani ha fatto giungere il proprio plauso: "Restiamo determinati a far avanzare il nostro piano di rafforzamento dei servizi per l’impiego, con un’attenzione particolare alla Toscana diffusa. I servizi per il lavoro e la formazione sono al centro dell’azione del governo regionale e in questi anni stanno conoscendo uno sviluppo rilevante. La loro efficienza e prossimità svolgono un ruolo importante soprattutto in questa complessa fase economica". Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Andrea Pieragnoli. "L’apertura di un nuovo sportello dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego - ha affermato - rappresenta un passo importante per il nostro territorio. Un’attenzione particolare al nostro Comune e alle aziende che vi operano nonché un servizio essenziale per tutti i nostri cittadini. Siamo lieti Casole d’Elsa sia stata scelta per avviare un percorso formativo che possa soddisfare le nuove necessità per avvicinare domanda e offerta in ambito lavorativo". "L’avvio del nuovo sportello testimonia l’attenzione della Regione per il territorio di Siena, che vogliamo dotato di servizi pubblici sempre più prossimi ai cittadini", ha commentato l’assessore Simone Bezzini, "Un modo per dare concretezza al principio della Toscana diffusa con l’obiettivo di garantire prossimità dei servizi per le persone, le imprese e le comunità. – ha aggiunto Bezzini -. Casole d’Elsa e l’intera area potranno beneficiare di questo presidio che contribuirà a ridurre il divario tra domanda e offerta di lavoro, valorizzando le competenze locali e attraendo nuove opportunità. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto, dall’amministrazione comunale agli operatori che garantiranno il funzionamento del servizio. È un esempio virtuoso di collaborazione istituzionale al servizio dei cittadini".

Lodovico Andreucci