Due giorni ricchi di eventi, tutti gratis, in questo piccolo borgo

Un lungo fine settimana tra teatro, musica e sport. A San Casciano dei Bagni il ponte del 2 giugno porta con sé ben due giorni di eventi davvero per tutti i gusti. Per quanto riguarda il teatro, il programma si apre domenica (1 giugno) alle 21 al Teatro della Filarmonica di Celle sul Rigo con ‘Piccolo Almanacco dell’Attore’, uno spettacolo di e con Fabrizio Bentivoglio, un racconto sul mestiere dell’attore, attraverso una raccolta di aneddoti e riflessioni a metà strada tra autobiografia e breviario. Lunedì 2 alle 18.30 al Teatro dei Georgofili Accalorati di San Casciano andrà invece in scena ‘La Grande Menzogna’ di Claudio Fava con la straordinaria interpretazione di David Coco. Uno spettacolo che riporta alla luce la vicenda della morte di Paolo Borsellino, in una narrazione minuziosa che denuncia il depistaggio con la forza drammatica di una vera invettiva. Prima che si apra il sipario, verso le 18, sarà consegnata ai neo diciottenni presenti una copia della Costituzione. "Questo weekend di inizio giugno – dichiara la sindaca Agnese Carletti – segna il fermento che il Comune di San Casciano sta vivendo e lo spessore delle attività che questo piccola realtà riesce ad offrire grazie alla vitalità delle associazioni e dei volontari". Nel pomeriggio di domenica alle 18, infatti, la Filarmonica Bisacchi tornerà ad animare Piazza della Repubblica a San Casciano, con il tradizionale Concerto della Festa della Repubblica, offrendo alla comunità e ai visitatori un momento di condivisione e festa attraverso la musica. E sempre nella giornata di domenica è in programma a San Casciano il Trofeo Fonte Junior Camp, che vedrà coinvolti giovani atleti in un evento sportivo all’insegna del gioco, dell’aggregazione e dello spirito di squadra. Insomma, una due giorni piena di occasioni in cui le vie del centro si animeranno per offrire intrattenimento e contenuti da condividere.

R.B.