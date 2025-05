Chigiana ’Derive’, estate nel segno di Boulez

Manca poco più di un mese all’avvio dell’undicesima edizione del Chigiana International Festival & Summer Academy, ‘Derive’, al via il 9 luglio. Dopo la presentazione ufficiale fatta a Palazzo Farnese a Roma lo scorso 14 aprile, ieri le istituzioni si sono nuovamente trovate, questa volta nell’Accademia in via di Città, per illustrare il programma alla cittadinanza. "’Derive’ è una parola che lascia molto spazio all’immaginazione. La musica è una deriva. La Chigiana è un porto aperto per tutte le derive sonore, dal barocco al contemporaneo alla lirica – ha spiegato il presidente e direttore artistico Nicola Sani –. Avremo in città le più grandi star mondiali e non dobbiamo dimenticare che la Chigiana è una grandissima scuola di alto perfezionamento. Daremo vita a un’unione di energie professionali e di giovani che lavoreranno insieme per produrre un grandissimo festival".

La rassegna musicale animerà la Siena con spettacoli di grande musica per due mesi, trasformandola in uno dei centri all’avanguardia del panorama musicale internazionale. "Segnalo due eventi molto importanti – ha detto Sani –: la ricorrenza dei cento anni dalla nascita del compositore francese Pierre Boulez, che festeggiamo con un grande numero di performance a lui dedicate, nonché con il titolo della rassegna, ispirato da un suo componimento. Abbiamo anche l’appuntamento con il Concerto per l’Italia il 18 luglio. È il quinto anno che il concerto viene fatto a Siena, con l’Orchestra Sinfonica della Rai diretta da James Conlon, uno dei migliori del mondo. Ma ci sono ad aspettarci oltre cento appuntamenti di grande rilevanza oltre a questi spettacoli. Si tratta di uno dei più grandi appuntamenti dell’estate musicale internazionale".

Le performance si terranno tutte fra il 9 luglio e il 2 settembre, e saranno declinate in sette percorsi tematici: Special Events, Legends, Today, Opera, Off the wall, Factor e Lounge, con oltre 800 interpreti musicali coinvolti e 6 formazioni in residenza. "Siamo orgogliosi di avere nel nostro territorio un’istituzione così importante e di così grande valore, che ogni anno compie ulteriori passi in avanti – ha commentato l’assessore al Turismo del Comune di Siena, Vanna Giunti –. Anche la grande evoluzione delle proposte artistiche e culturali rappresenta un valore aggiunto per la città".

Il festival coinvolge poi altre numerose istituzioni cittadine, ad esempio con la mostra ’NoiSe>

Eleonora Rosi