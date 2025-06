Monteriggioni d’Estate: "Un cartellone di qualità"

Un calendario di appuntamenti diffuso che rispetta il territorio distribuendosi tra il Castello, il complesso di Abbadia Isaola e tutte le frazioni. Adatto a turisti e residenti, tra musica, musica jazz, teatro, arte, proposte per famiglie, incontri, sorprese e valorizzazione del patrimonio storico. Senza mai dimenticare i palati più fini. Un equilibrio che ha un nome e si chiama "Monteriggioni d’Estate" edizione 2025.

Una trentina di date dall’8 luglio al 30 agosto. L’organizzazione vede insieme il Comune, Monteriggioni AD 1213 e Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Il compito di presentare la rassegna, al sindaco Andrea Frosini, all’assessore alla cultura Marco Valenti e Patrizia Coletta, direttrice di Fts. "Il cartellone estivo 2025 rappresenta un impegno concreto dell’amministrazione comunale per promuovere una cultura di qualità – afferma il sindaco – stiamo proseguendo con la prospettiva che abbiamo delineato in questi anni, ovvero la realizzazione di un ‘brand’ culturale con produzioni ‘made in Monteriggioni’".

"L’estate rappresenta un momento speciale per la nostra comunità e per chi ci visita – afferma Marco Valenti – la cultura, per noi, non è un evento stagionale, ma un impegno continuo". "Prosegue in estate il nostro impegno per portare la cultura ai cittadini – sottolinea Cristina Scaletti, presidente FTS". "La programmazione estiva di Monteriggioni – spiega Patrizia Coletta – consente ai cittadini di vivere all’aperto un’estate di cultura, tra le canzoni di Joan Baez e la musica di Jobim. Tutti i dettagli su monteriggioniturismo.it.