’Accade a San Gimignano’, tra scuole, musica e sapori locali

Continuano ad aprirsi le pagine del cartellone dell’estate 2025 "Accade a San Gimignano", avviate con gli eventi ad angolo giro e con le eccellenze eno-gastronomiche della "biodiversità rurale con il re dei risi e del Sosta&Gusta". Messe in scena dall’Associazione Strada del Riso dei Tre Fiumi di Mortara (Pavia) per celebrare gli 80 anni del Riso Carnaroli con serate enogastronomiche in lento cammino lungo la antica Via Francigena. Con soste in dodici aziende di produzione biologica in collaborazione con il Biodistretto di San Gimignano, Pro Loco e patrocinio del Comune.

Oggi alle 17,30 sosta all’anfiteatro di Ulignano con lo spettacolo di fine anno degli alunni dell’istituto Folgore "Il buon viaggio"; domani alle 21 sarà la volta della musica con un concerto; sabato alle ore 21 il "Deja vu. Video festival di Ulignano". Per sabato torna la rassegna "Degusta in jazz" nelle frazioni di Ulignano e alla Cripta di Badia a Elmi con una serata che unirà degustazioni di sapori locali alla musica dal vivo con Xodo’, in compagnia di Maria Cortesi, voce; Gabriele De Pasquale, chitarra classica, e Matisse Berg, contrabbasso.

La settimana di eventi culturali ed enogastronomici si chiuderà domenica alla Pieve di Cellole con il concerto "Armonie di pace" organizzato dall’Associazione Internazionale solidarietà in movimento musucaincantata con ensemble archi amici di Stefano Cencetti direzione artistica Klara Mistova.

Sempre nel cartellone dell’estate l’Associazione Arte Libera-mente in collaborazione con Auser San Gimignano nell’ambito in sala della cancelleria si è aperta la mostra del nono premio internazionale di disegno e pittura dedicata al maestro Sergio Manzi aperta fino a domenica con la premiazione degli artisti.

