San Gimignano ’Accade d’estate’, su il sipario

Oltre sessanta eventi per ‘Accade d’estate’, il cartellone ai appuntamenti che nei prossimi mesi scandirà le giornate di San Gimignano. Cinema, lirica, concerti, teatro, arte e cultura nel centro storico e nelle frazioni, per la rassegna che si aprirà venerdì (30 maggio) e andrà avanti fino a settembre. "Il programma estivo – sottolinea il sindaco, Andrea Marrucci, nel corso della presentazione che si è tenuta in Provincia – raccoglie molti eventi, rivolti in primis alla comunità locale, perché siamo convinti che prima di tutto debba stare bene la comunità ospitante, altrimenti anche il turismo non funziona".

"Ci saranno appuntamenti di ogni tipo – aggiunge il vice sindaco, Niccolò Guicciardini – che vanno dalle feste tradizionali alla musica, dal teatro alla danza, dal Cinema in Rocca, ripartito nel 2024 dopo undici anni, al Festival lirico, che nei prossimi anni si svolgerà anche negli spazi dell’ex carcere di San Domenico". La data, in questo caso, sarà il 2027, a intervento concluso.

"Gli eventi estivi – aggiunge Daniela Morbis, assessora con delega a politiche giovanili e volontariato – contano anche sul prezioso coinvolgimento di molti giovani del nostro territorio e delle nostre associazioni. Quest’anno, inoltre, abbiamo voluto allargare il calendario degli appuntamenti alle nostre frazioni". Venerdì il primo evento del cartellone diffuso: l’anteprima a Ulignano di Degusta in Jazz, festival di musica jazz e degustazioni, alle 19 nell’Anfiteatro con Jilhara & I Riviera Paradise.

Sabato musica vocale rinascimentale alla Sala di Dante alle 18 con l’ensemble vocale La Vaga Aurora, in collaborazione con il Coro Polifonico di San Gimignano.

Il cartellone entrerà nel vivo nel mese di giugno. Dal 13 al 15 tradizioni e cultura medievale con la Ferie delle Messi, che si chiuderà con la sfilata dei cavalieri e figuranti a piedi in costume e il torneo cavalleresco. Lunedì 16 prenderà il via Cinema in Rocca, alla Rocca di Montestaffoli. Il 21 ‘IN3C’, prima tappa del Festival Diffuso dei Giovani Creativi che animerà l’Anfiteatro di Ulignano con l’inaugurazione di un’opera collettiva dove ognuno potrà contribuire con una propria traccia artistica, prima di lasciare spazio al concerto dei Manitoba.

Fra le novità del cartellone estivo di quest’anno spicca anche la prima edizione di Sangimix, che il 27 giugno animerà Piazza Duomo con musica dal vivo e spettacoli. A luglio, musica sotto le torri, dalla lirica all’elettronica, con la novantesima edizione del Festival Lirico Internazionale di San Gimignano che si aprirà venerdì 18.

E ancora musica, degustazioni, esibizioni dal vivo e tanti altri appuntamenti fino al 14 settembre, quando il centro storico sangimignanese ospiterà i festeggiamenti dedicati ai cento anni della Filarmonica Giacomo Puccini.