Corteo per la Palestina a Pisa, bruciate le bandiere di Israele

Pisa, 17 settembre 2025 – Circa 800 manifestanti per la Palestina hanno sfilato dal tardo pomeriggio di martedì per le vie del centro di Pisa per protestare contro le azioni israeliane a Gaza City e raggiunto il Ponte di Mezzo – il principale ponte sull'Arno in città – vi hanno incendiato delle bandiere di Israele.

Le bandiere di Israele date alle fiamme durante la manifestazione pro Palestina a Pisa (foto di Enrico Mattia Del Punta)

La manifestazione segue a poche ore di distanza il blitz di alcuni studenti per interrompere stamani le lezioni in un'aula dell'università, accusando di sionismo un docente che non ha mai condiviso le scelte dell'ateneo a favore della Palestina. Il professore, Rino Casella, ha denunciato di esser stato anche aggredito fisicamente da alcuni esponenti dei Collettivi studenteschi. La manifestazione di stasera si sta svolgendo in modo pacifico ed è vigilata a distanza dalle forze dell'ordine. Il serpentone di manifestanti, aderenti ai collettivi e ai gruppi antagonisti, ha attraversato le principali vie del centro.

I resti delle bandiere israeliane bruciate sono andati dispersi sul selciato del ponte.