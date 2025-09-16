Pisa, blitz degli studenti pro-Pal all’Università: interrotta lezione al Polo Piagge

Pisa, 16 settembre 2025 – Attimi di tensione questa mattina al Polo Piagge dell’Università di Pisa, dove un gruppo di studenti pro-Palestina ha interrotto una lezione del dipartimento di scienze politiche, tenuta dal professor Rino Casella, docente associato di diritto pubblico comparato. Sui social, il collettivo “Studenti per la Palestina” ha diffuso foto e video dell’accaduto definendo il professore un “sionista”. Stando a quanto ricostruito, Casella avrebbe tentato di opporsi all’irruzione senza riuscirci ed è stato poi, come da lui denunciato costretto a "ricorrere alle cure del pronto soccorso per alcune contusioni". Successivamente si è recato in questura per sporgere denuncia. “Mentre entravamo nelle aule per informare di quanto accaduto nelle ultime ore a Gaza City ci siamo imbattuti in un professore sionista che in ogni modo ha tentato di non far entrare la voce solidale con la Palestina nella sua aula. Abbiamo deciso di occupare la sua lezione, annullandola, e prendere tutto lo spazio di cui la Palestina ha in questo momento bisogno”, ha rivendicato l’azione il collettivo “Studenti per la Palestina”. Secondo testimoni, gli attivisti sarebbero entrati nell’aula durante la lezione come parte di un giro organizzato in più classi per sensibilizzare sul conflitto in corso nella Striscia di Gaza, dopo l’attacco della notte da parte delle forze armate israeliane a Gaza City. Il professore avrebbe cercato di impedirne la permanenza "spingendo via gli studenti" come ha raccontato una studentessa a La Nazione, ed è stato a sua volta “spintonato”, come da lui stesso dichiarato. Gli studenti hanno poi occupato l’aula per il resto della lezione. “Mi hanno impedito di svolgere la mia lezione – ha spiegato il docente – e sono stato spintonato”.

La solidarietà al docente

Solidarietà al docente è arrivata da Azione Universitaria, componente studentesca vicina a Fratelli d’Italia, che in un post sui social ha scritto: “Condanniamo con forza i metodi mafiosi dei collettivi di sinistra, incapaci di confrontarsi in un dibattito sano e democratico, e sempre più dediti a imporre le proprie posizioni con la prepotenza”. Al messaggio è stato allegato anche un video che mostra alcuni momenti della protesta. “Allo stesso tempo – prosegue la nota – condanniamo la decisione del governo israeliano di autorizzare nuovi insediamenti in Cisgiordania e gli attacchi contro civili inermi. Ma ciò non legittima in alcun modo i collettivi a colpire altri con la violenza, a interrompere lezioni, a calpestare i diritti degli studenti”.

Parla il ministro Bernini

Il ministro dell'Università Anna Maria Bernini ha telefonato al rettore dell'Ateneo, Riccardo Zucchi, allo stesso professore, Rino Casella, e al prefetto di Pisa, Maria Luisa D'Alessandro. “Le Università – afferma Bernini dopo il blitz degli studenti pro Pal – non sono zone franche dove è consentito interrompere lezioni o aggredire professori. Quanto accaduto all'ateneo di Pisa è intollerabile per una società che si riconosce nei valori della democrazia e irricevibile per una comunità accademica, come quella pisana e italiana tutta, aperta, libera e inclusiva”.

"Esprimo la mia più sincera vicinanza a tutta la comunità dell'Università di Pisa e al professor Rino Casella. Sono al suo fianco! Colpire la libertà accademica significa attaccare il cuore della nostra democrazia: dobbiamo difenderla tutti, senza se e senza ma”, conclude la ministra.