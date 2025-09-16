Scongiurare nuovi casi Biagi

Pisa
16 set 2025
ANDREA MARTINO
Cronaca
San Giuliano Terme inaugura il servizio di assistenza agli attraversamenti scolastici

L’iniziativa si avvale quest’anno della collaborazione con la Pubblica assistenza di Pisa e della Misericordia del Lungomonte pisano

L'assessora Fabiana Coli

San Giuliano Terme (PI), 16 settembre 2025 – Con l’inizio del nuovo anno scolastico riparte il servizio di assistenza agli attraversamenti stradali presso le scuole. L’iniziativa, promossa dal comune di San Giuliano Terme e coordinata dalla Polizia municipale, si avvale quest’anno della collaborazione nata dalla convenzione stipulata dall'Amministrazione comunale con la Pubblica assistenza di Pisa e della Misericordia del lungomonte pisano, a seguito della manifestazione di interesse pubblicata lo scorso 8 agosto. L’attività prende avvio in maniera progressiva: dal 15 settembre presso le scuole secondarie di primo grado di San Giuliano Terme e Pontasserchio e alla scuola dell’infanzia di Gello; dal 22 settembre nelle scuole primarie di Asciano, Mezzana e Pappiana; infine, dal 29 settembre, sarà operativo presso le primarie di San Giuliano Terme e Metato.

Le associazioni di volontariato convenzionate garantiranno la presenza dei propri volontari in corrispondenza dei principali attraversamenti pedonali utilizzati da studentesse e studenti. Per favorire l’avvio del servizio in piena sicurezza, la Municipale affiancherà i volontari nei primi giorni di scuola, in modo da assicurare la corretta gestione dei flussi e accompagnare la fase di rodaggio. I volontari coinvolti, formati dalla Polizia Municipale in conformità al Codice della strada, presidieranno gli attraversamenti più critici nelle fasce orarie di entrata e uscita, con l’obiettivo di garantire la sicurezza di studenti e famiglie, regolando i flussi di traffico nei momenti di maggiore concentrazione.

“Questo progetto rappresenta un segno tangibile dell’attenzione che rivolgiamo alla sicurezza scolastica in tutte le sue forme, dichiara l’assessora all’istruzione e all’edilizia scolastica Fabiana Coli -. Il servizio accompagnerà l’intero anno scolastico, offrendo protezione ai più piccoli e serenità ai genitori, grazie a una presenza costante e qualificata nei punti più delicati della viabilità cittadina”.

"Ancora una volta – aggiunge l’assessore alla Polizia municipale Marco Balatresi – la collaborazione tra istituzioni e mondo del volontariato si traduce in un beneficio concreto per la comunità: un esempio virtuoso di come la solidarietà possa rafforzare la sicurezza e la qualità della vita quotidiana dei nostri cittadini. Il progetto si fonda sulla collaborazione tra Comune, Polizia Municipale e associazioni di volontariato. Ringraziamo Pubblica Assistenza e Misericordia del Lungomonte per la disponibilità, così come la Municipale, nelle figure del comandante Nocchi e della vicecomandante Taccini, che garantirà un supporto fondamentale di formazione ed affiancamento nella fase di avvio del servizio".

