Tutti in aula con i telefonini spenti: "Il divieto totale? Un po’ scomodo soprattutto anche a ricreazione..."

Al primo appello di ieri in tutte le scuole c’era un’assenza particolarmente rumorosa. In aula infatti da quest’anno è stato vietato da disposizione ministeriale l’uso del cellulare in tutte le superiori. Un’esigenza che nasce da "preoccupazioni educative e sanitarie documentate da Ocse, Oms e dall’Istituto Superiori di Sanità riguardanti l’uso eccessivo di smartphone per gli studenti" e che ieri ha obbligato i ragazzi a lasciare il telefono rigorosamente nello zaino. "Stamattina in classe hanno letto il nuovo regolamento, i divieti e soprattutto le punizioni - racconta Francesca Lenzi fuori dai cancelli del Pacinotti -. Però nel concreto hanno detto che non passeranno tra i banchi e non faranno ispezioni a sorpresa. Insomma, vogliono responsabilizzarci e non punirci".

A lei fa eco Giacomo Ricci, studente del classico: "Il divieto totale è un po’ scomodo, soprattutto in ricreazione, anche solo per scrivere ‘dove sei’ agli amici delle altre sezioni". Anche se il nodo dell’uso a ricreazione deve ancora assumere confini chiari: "Stamani (ieri ndr) l’ho usato in cortile… e nessuno mi ha detto niente", confessa un altro. Sul tema è intervenuto anche Andrea Campanelli, rappresentante d’Istituto del Galilei che ha spiegato come "Ci atterremo sicuramente alla decisione ministeriale, anche se penso che le modalità del divieto siano sbagliate. Comprendo e condivido che si debba limitare l’uso del telefono in classe, ma già lo scorso anno al Pacinotti era stata adottata una soluzione che reputo funzionale: i cellulari venivano sottratti durante situazioni particolari, come compiti o attività. La reputo una misura più accettabile rispetto a quella in vigore adesso, che temo non risolverà molto la situazione".

Intanto, il Galilei-Pacinotti sul telefono ha le idee chiare. In una circolare la dirigente scolastica ha stilato un regolamento d’istituto con sanzioni chiare ai trasgressori in base all’utilizzo dello smartphone: si passa da una prima nota generica, poi in caso di recidiva nota disciplinare, conseguenze sul voto di condotta, fino a provvedimenti più severi oltre dieci note. La sospensione dalle lezioni entra in gioco solo se l’uso del cellulare si accompagna a comportamenti irrispettosi verso la comunità e gli ambienti scolastici. La scuola invierà poi alle famiglie un patto di corresponsabilità nel quale "Il dirigente promuove attività di sensibilizzazione sull’uso consapevole dei dispositivi digitali; i docenti svolgono informazione e sensibilizzazione per gli studenti; le famiglie collaborano con la scuola nel promuovere il rispetto delle regole e sostenere il percorso educativo; gli studenti si impegnano a non usare il telefono durante l’orario scolastico". E così, tra l’osservanza degli studenti rigorosi e chi ricorre a piccoli stratagemmi per controllare i messaggi, il messaggio della scuola arriva subito chiaro: "non vietare, ma responsabilizzare". Mar.Fer.