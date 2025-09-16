Sanità toscana: il dibattito pubblico con Ghimenti e il prof Malacarne

"La sanità riguarda tutti noi, da vicino. È un tema che mi sta particolarmente a cuore e sul quale credo sia fondamentale aprire un confronto vero, senza filtri". Così Massimiliano Ghimenti, candidato capolista di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) nel collegio di Pisa, presenta l’iniziativa pubblica di venerdì 19 settembre, alle 21, al circolo Alberone di Pisa. Sarà l’occasione per discutere del nuovo piano socio-sanitario Integrato della Regione Toscana, uno strumento che nei prossimi anni determinerà l’organizzazione e la qualità dei servizi sanitari territoriali. In particolare, al centro del dibattito vi saranno tre aspetti fondamentali: la prossimità dei servizi e il ruolo delle “Case di Comunità”, pensate come punto di riferimento per i cittadini; la presa in carico della persona, intesa come percorso continuo e non frammentato, capace di mettere al centro i bisogni concreti del paziente; le novità introdotte in materia di Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) e fine vita, un tema delicato che tocca diritti, dignità e scelte personali.

Ad affiancare Ghimenti ci sarà Paolo Malacarne, ex primario di Rianimazione e figura di riferimento nel sistema sanitario toscano, noto per il suo costante impegno nel miglioramento delle cure e dell’organizzazione ospedaliera. La serata sarà introdotta da Alberto Lenzi e moderata dal giornalista Antonio Valentini. Saranno presenti anche le candidate pisane Diletta Fallani e Dina Rovini. "Non sarà un semplice incontro di carattere informativo – precisa Ghimenti – ma un vero e proprio momento di partecipazione e confronto. Insieme a Paolo Malacarne lanceremo alcune proposte concrete, che considero prioritarie e sulle quali intendo impegnarmi in prima persona, dentro e fuori le istituzioni. La sanità deve tornare ad essere vicina ai cittadini, accessibile, giusta, capace di rispondere alle esigenze delle famiglie e delle persone più fragili. È con questo spirito, con cuore e concretezza, che mi candido a rappresentare Pisa in Regione”.

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza e al personale sanitario, che potrà avanzare critiche al sistema attuale e proposte per migliorarlo. L’incontro - si spiega - fa parte di un percorso di ascolto e partecipazione che AVS porta avanti nei territori, per costruire sinergie e rendere efficaci e condivise le proposte programmatiche principali.