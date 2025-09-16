Il minuto di silenzio per Gaza e per la pace

Alle 11.30 del primo giorno di scuola l’IIS Galilei Pacinotti di Pisa ha osservato un minuto di silenzio per ricordare e riflettere su tutte le guerre, con particolare attenzione alla questione palestinese. L’iniziativa è stata proposta dal collegio docenti, sull’esempio di altre scuole, ed approvata dal Consiglio di Istituto. Tutta la scuola quindi, compresi i collaboratori scolastici, assistenti tecnici e amministrativi si è fermata per 60 secondi in un momento di commossa partecipazione alla tragedia che si consuma attualmente a Gaza, ma anche nei riguardi di tanti altri conflitti che devastano il mondo. La tradizione di educazione alla Pace e di riflessione attiva sulle questioni globali e sociali non si è fermata qui. A partire dalla mattina infatti alcuni studenti avevano appeso uno striscione all’ingresso che richiamava lo sciopero generale - indetto per il prossimo 22 settembre- contro la guerra e in sostegno e difesa della Global Sumud Flotilla. Il convoglio civile che sta partendo in questi giorni dai porti Italiani e del Mediterraneo per portare aiuti umanitari nella striscia di Gaza ha trovato la solidarietà anche di una parte del corpo docente, che ha appeso al balcone centrale dell’Istituto Tecnico una nuvola di barche di carta, 44 come i paesi sostenitori+1 a simboleggiare la Palestina