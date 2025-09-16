Il prof dell’Università di Pisa dopo l’irruzione in aula: “Mi accusano di sionismo perché non sono pro Pal”

Pisa, 16 settembre 2025 – “Mi accusano di essere un sionista solo perché non sono pro Pal e perché, insieme a un'altra collega, sono l'unico a essersi opposto alle scelte dell'Ateneo di non restare neutrale in questa vicenda”. Lo dice all'Ansa Rino Casella, il docente che stava facendo la lezione all'Ateneo di Pisa interrotta da un blitz di studenti pro Pal.

"Non mi è stato solo impedito di fare lezione – ha spiegato – ma sono stato anche aggredito fisicamente, soprattutto perché mi sono preso calci e pugni quando ho cercato di fare da scudo a uno studente picchiato solo per avere tentato di strappare di mano ai manifestanti una bandiera palestinese”.

A sinistra momenti di tensione di tensione durante l'irruzione degli studenti pro Pal; a destra il professor Casella

L’irruzione a lezione è avvenuta nella tarda mattinata di oggi al Polo Piagge dell'Ateneo pisano dove un gruppo di studenti filopalestinesi è entrato in un'aula del Dipartimento di Scienze Politiche interrompendo una lezione del professor Casella, docente associato di diritto pubblico comparato, interrompendo la lezione.

Fra le tante reazioni – soprattutto politiche – si registra la presa di posizione di Anna Maria Bernini, ministra dell'Università. "Le Università – ha detto Bernini – non sono zone franche dove è consentito interrompere lezioni o aggredire professori. Quanto accaduto all'ateneo di Pisa è intollerabile per una società che si riconosce nei valori della democrazia e irricevibile per una comunità accademica, come quella pisana e italiana tutta, aperta, libera e inclusiva. Esprimo la mia più sincera vicinanza a tutta la comunità dell'Università di Pisa e al professor Rino Casella. Sono al suo fianco! Colpire la libertà accademica significa attaccare il cuore della nostra democrazia: dobbiamo difenderla tutti, senza se e senza ma".