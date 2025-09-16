Sicurezza e lotta all'abusivismo: costituito il direttivo Pisa Centro di Confcommercio

Pisa, 16 settembre 2025 – Interventi anti-desertificazione, contrasto all'abusivismo, maggiore decoro urbano e aumento della permanenza media dei visitatori. Su questi temi si metterà immediatamente al lavoro il nuovo gruppo di Confcommercio dedicato al Centro di Pisa. A coordinare il gruppo di lavoro composto da 12 imprenditori rappresentativi di diverse aree del centro di sarà la neo eletta presidente Francesca Bufalini, conosciuta e stimata imprenditrice e titolare di Twenty Fitness Club, già vicepresidente del gruppo ConfSport di Confcommercio Pisa. “Ringrazio l'intero consiglio direttivo per la fiducia riposta nei miei confronti - le parole di Bufalini - Sono una persona del fare e alle parole preferisco l'azione. Sono entusiasta e pronta a mettermi immediatamente al lavoro ascoltando proposte, idee e criticità comuni a imprese e attività commerciali dell'intero centro di Pisa. Dobbiamo lavorare sulle criticità in modo proattivo, portando proposte, soluzioni e iniziative: questa la strada che seguirò insieme all'intero consiglio, un gruppo inclusivo e aperto a tutti coloro che vorranno dare il proprio contributo”.

Augura buon lavoro il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli: “Ringrazio tutti gli imprenditori, a partire dalla disponibilità della presidente Bufalini, che con noi hanno accettato questa sfida. È necessario affrontare in modo compatto e determinato i temi prioritari per Pisa, a partire dalla sicurezza, purtroppo fortemente compromessa, e da interventi mirati con l'obiettivo di contrastare la desertificazione che sta privando la città dei suoi negozi storici e di prossimità, come incentivi alle attività esistenti e alle nuove, sostegno nell'organizzazione di iniziative e agevolazioni per la sostenibilità economica delle attività. Pensiamo poi al fondamentale contrasto all'abusivismo e alla tutela di attività e commercianti che operano nel rispetto delle regole, alla necessità di investire in decoro e pulizia degli arredi urbani e all'obiettivo di aumentare la permanenza media dei visitatori e turisti che scelgono Pisa. Su questi argomenti e su tutte le criticità e opportunità segnalate dagli imprenditori del centro Confcommercio sarà al fianco del nuovo gruppo di lavoro”.

L'ORGANIGRAMMA DEL NUOVO GRUPPO. Presidente: Francesca Bufalini (Twenty Srl); Vicepresidente: Rita Villella (Il Campano); Consiglieri: Alessandro Trolese (Kinzica, Art Burger, Gambrinus, Cafè Leonardo), Laura Bucchioni (Giuli Boutique), Fausto Bigongiali (Jeffer Cocktails&Friends), Luca Caviola (Idoli), Enrico Stampacchia (Libreria Erasmus), Riccardo Alicandro (Saba Italia Parcheggi), Gilles Nardi (Deviribè), Federico Diddi (Offish), Davide Ricoveri (Rico), Giovanni Gallo (Lefebvre Giuffrè), Rosanna Soro (Le Parisien).