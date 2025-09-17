Calci si rimbocca le maniche: torna "Puliamo il Mondo"

Calci, 17 settembre 2025 - Un gesto semplice come raccogliere rifiuti può diventare un atto di responsabilità collettiva e di speranza verso il futuro. Sabato 20 e domenica 21 settembre torna anche a Calci “Puliamo il Mondo”, la campagna promossa a livello nazionale da Legambiente all’interno del movimento globale Clean Up the World. L’iniziativa coinvolge ogni anno migliaia di volontari in tutta Italia e chiama a raccolta cittadini, scuole, amministrazioni e associazioni con un obiettivo chiaro: prendersi cura dei territori e sensibilizzare la comunità sui temi ambientali, trasformando l’impegno quotidiano in un contributo concreto per il pianeta. A Calci il programma sarà articolato in due giornate. Domenica 21 settembre è prevista la tradizionale campagna di pulizia attiva: appuntamento alle ore 10 in piazza Garibaldi, da dove partiranno i gruppi di volontari impegnati nella raccolta dei rifiuti abbandonati. Sarà un momento di partecipazione aperto a tutti, con la possibilità di vivere in prima persona la forza di un’azione collettiva semplice ma efficace. La vigilia, sabato 20 settembre, sarà invece dedicata a iniziative pensate per coinvolgere famiglie, scuole e cittadini di tutte le età. Dalle 15.30 al Parco Sandro Pertini prenderà vita un pomeriggio di attività gratuite, organizzate dall’amministrazione comunale e dalla Compagnia di Calci, con la collaborazione di Legambiente Pisa, GVA “Logli Paolo” di Calci, Misericordia di Calci, Metis Aps e Feronia Guide Ambientali Aps. Il programma prevede l’Angolo del dono e dello scambio, curato da Bazar Sostenibile, un’occasione per dare nuova vita agli oggetti in ottica di riuso; i laboratori del riciclo e i giochi creativi con Feronia, Lilla e Mara; il laboratorio di riciclo e lettura animata “Creiamo i nostri eroi”, guidato da Gufelfo, pensato per i più piccoli ma capace di coinvolgere anche gli adulti, stimolando fantasia e consapevolezza ecologica. Accanto alle attività pratiche, spazio anche all’arte e alla riflessione: in sala consiliare, fino al 28 settembre, sarà visitabile gratuitamente la mostra “Riflessi di un cambiamento (climatico)”, con le opere di Daniele Fedi, che attraverso linguaggi visivi diversi invitano a riflettere sull’impatto delle trasformazioni ambientali. Due giorni che uniscono educazione, creatività e impegno civico, dimostrando che la cura dell’ambiente nasce dai piccoli gesti e dal coinvolgimento di tutta la comunità.