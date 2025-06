Un pomeriggio all’insegna di cultura, poesia e scienza, ispirato alle atmosfere pisane che nell’800 incantarono grandi figure della letteratura inglese come George Byron, Mary Shelley e Percy Bysshe Shelley. È questo lo spirito di "Lungarno Romantico", l’incontro che si terrà domani alle 17 - con ingresso libero fino a esaurimento posti - nel Giardino della Chiesa di San Sisto in Corte Vecchia, per la prima volta riaperta dopo la riqualificazione.

L’iniziativa, promossa dal Rotary Club Pisa Galilei col patrocinio del Comune di Pisa, sarà moderata da Silvia Panichi: tre interventi condurranno il pubblico tra le pieghe di una stagione culturale densa di suggestioni: "Esuli in Paradiso": Romantici inglesi a Pisa nel primo ’800, a cura di Roberta Ferrari, docente dell’Università di Pisa. Seguirà "Paolo Mascagni, il Pisan Circle e la genesi del Frankenstein di Mary Shelley", a cura dello storico della medicina di Unipi Gianfranco Natale che esplorerà il legame tra Mary Shelley e i medici pisani. Poi, "Ada: l’incantatrice di numeri, figlia di Byron", dell’informatica di Unipi Chiara Bodei che rileggerà la figura di Ada Lovelace, prima programmatrice della storia. Letture a cura di Luca Biagiotti con voce di Francesco Ficini. Seguirà un cocktail offerto dal Rotary Club Pisa Galilei, promotore dell’iniziativa.