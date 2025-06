Arezzo, 20 giugno 2025 – Lucignano, la Notte Romantica si accende di musica e novità: in prima assoluta il brano ispirato all'Albero d'Oro

Il celebre flautista Roberto Fabbriciani e il giovane talento Alexander Sardon Trampus al violino in “Concerto per la notte Romantica”, sabato 21 giugnoi alle 21.30 nella Sala del Corpus Domini

Sabato 21 giugno, nel giorno del solstizio d'estate, torna a Lucignano la Notte Romantica, l'evento nazionale promosso dai “Borghi più belli d'Italia” che celebra l'amore, la bellezza e la cultura nei luoghi più affascinanti del nostro Paese. Tra le oltre 220 località coinvolte, anche quest'anno Lucignano – autentica perla della Valdichiana – sarà protagonista con un appuntamento musicale di eccezione: il “Concerto per la Notte Romantica”, in programma alle ore 21:30 nella Sala del Corpus Domini, con ingresso libero.

Il concerto vedrà sul palco due interpreti d'eccezione: il celebre flautista Roberto Fabbriciani e il giovane talento Alexander Sardon Trampus al violino, per un viaggio musicale che spazia da Vivaldi a Piazzolla, da Bach a Debussy, in un raffinato dialogo tra epoche e stili. A presentare la serata sarà Luisella Botteon, musicologa e docente al Conservatorio “Cherubini” di Firenze.

Novità assoluta della serata sarà la prima esecuzione assoluta del brano “Un albero di suoni d'oro” del compositore Alessandro Grego, ispirato al celebre Albero d'Oro di Lucignano, capolavoro di oreficeria medievale noto anche come “Albero della Vita”. La composizione, pensata per flauti, violino e percussioni, è costruita come un omaggio sonoro all'iconico manufatto custodito nel Museo Comunale: sei sezioni musicali ispirate alla struttura dei medaglioni, una tessitura contrappuntistica che richiama i dodici rami come le dodici note della scala cromatica, un linguaggio contemporaneo che dà nuova vita alla simbologia dell'opera d'arte. Il brano rappresenta un incontro tra tradizione e innovazione, tra storia e modernità, trasformando un simbolo statico in un flusso sonoro in divenire.

La Notte Romantica a Lucignano sarà dunque l'occasione per vivere il borgo in un'atmosfera magica, tra musica d'autore, vicoli illuminati, sapori locali e scorci suggestivi. Un invito rivolto a cittadini e visitatori per scoprire (o riscoprire) il patrimonio culturale e artistico del paese, valorizzato grazie all'impegno dell'amministrazione comunale, della Pro Loco e delle associazioni locali.

La sindaca Roberta Casini commenta: “Per Lucignano, quella di sabato è una sorta di apertura ufficiale del cartellone estivo. Vogliamo continuare ad offrire eventi di qualità che uniscano cultura, arte e convivialità, valorizzando le nostre eccellenze e regalando emozioni autentiche a chi sceglie il nostro borgo.”

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Lucignano e il contributo di Prodigys Group, Valdichiana Living e I Borghi più belli d’Italia.