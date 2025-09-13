Se la Polonia si blinda

Se la Polonia si blinda
Locale chiuso a Pisa dopo il blitz dei Nas, 7,mila euro di multe
13 set 2025
13 set 2025
REDAZIONE PISA
Locale chiuso a Pisa dopo il blitz dei Nas, 7,mila euro di multe

Tra le violazioni riscontrate anche la presenza di “sporco diffuso in tutti gli ambienti” del locale

Carabinieri del Nas durante un controllo in un locale (foto di repertorio)

Pisa, 13 settembre 2025 – I carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (Nas) di Livorno, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro e ai militari dell'Arma di Pisa, hanno chiuso un locale e denunciato il titolare di un'attività commerciale nel centro pisano. Il blitz risale al pomeriggio di mercoledì ma ne è stata data notizia solo ora.

Durante l'ispezione dei Nas sono state riscontrate gravi violazioni che hanno portato alla chiusura immediata del locale e alla sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Le “gravi inadeguatezze igienico-sanitarie” comprendono la presenza di sporco diffuso in tutti gli ambienti, come confermato anche dal personale del Dipartimento di Prevenzione e Igiene Pubblica dell'Asl Toscana Nord Ovest.

Inoltre sono state elevate sanzioni e ammende per un totale di oltre 7mila euro. In particolare, le violazioni riguardano la mancata adozione di misure necessarie a tutelare i lavoratori dai rischi elettrici, per le quali sono state inflitte ammende per 4mila euro, e il mancato rispetto delle normative sulla sicurezza alimentare, che ha comportato sanzioni per oltre 3mila euro.

