Locale chiuso a Pisa dopo il blitz dei Nas, 7,mila euro di multe

Pisa, 13 settembre 2025 – I carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (Nas) di Livorno, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro e ai militari dell'Arma di Pisa, hanno chiuso un locale e denunciato il titolare di un'attività commerciale nel centro pisano. Il blitz risale al pomeriggio di mercoledì ma ne è stata data notizia solo ora.

Durante l'ispezione dei Nas sono state riscontrate gravi violazioni che hanno portato alla chiusura immediata del locale e alla sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Le “gravi inadeguatezze igienico-sanitarie” comprendono la presenza di sporco diffuso in tutti gli ambienti, come confermato anche dal personale del Dipartimento di Prevenzione e Igiene Pubblica dell'Asl Toscana Nord Ovest.

Inoltre sono state elevate sanzioni e ammende per un totale di oltre 7mila euro. In particolare, le violazioni riguardano la mancata adozione di misure necessarie a tutelare i lavoratori dai rischi elettrici, per le quali sono state inflitte ammende per 4mila euro, e il mancato rispetto delle normative sulla sicurezza alimentare, che ha comportato sanzioni per oltre 3mila euro.