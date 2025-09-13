Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
Pisa
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente ArezzoSciopero 15 settembreTentata violenza sessualeWest NileFiorentina NapoliGianni Morandi
Acquista il giornale
CronacaL’Università di Pisa debutta al Torneo Universitario di Scacchi con quattro studenti
13 set 2025
ANDREA MARTINO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pisa
  3. Cronaca
  4. L’Università di Pisa debutta al Torneo Universitario di Scacchi con quattro studenti

L’Università di Pisa debutta al Torneo Universitario di Scacchi con quattro studenti

Per la prima volta l’Ateneo partecipa alla competizione internazionale: in gara Andrea Davini, Matteo Montorsi, Francesco Tissi e Cosimo Tavoletti

Francesco Tissi

Francesco Tissi

Pisa, 11 settembre 2025 – L’Università di Pisa sarà per la prima volta tra i protagonisti del Torneo Universitario di Scacchi dell’Alma Mater, in programma a Bologna dal 12 al 14 settembre. A rappresentare l’Ateneo toscano sarà una squadra interamente composta da studenti Unipi: Andrea Davini, Matteo Montorsi, Francesco Tissi e Cosimo Tavoletti, tutti tesserati della Federazione Scacchistica Italiana e con alle spalle una lunga esperienza di gioco. Al torneo partecipano alcune delle più prestigiose università del mondo, da Harvard, Yale, Oxford, Cambridge sino a Maastricht e Panthéon-Sorbonne. In tutto diciotto squadre che si sfideranno su 36 scacchiere elettroniche, armate di strategia, intuito e creatività.

I quattro studenti dell’Ateneo pisano si presentano con un percorso personale che intreccia studio e passione per gli scacchi. Andrea Davini, iscritto a Economia, gioca da quando aveva 13 anni ed è oggi ha il titolo di 1 nazionale, con esperienze in tornei nazionali e internazionali, tra cui un Campionato Europeo rapid a Tallinn. Francesco Tissi, fiorentino, studente di Matematica, ha iniziato grazie al padre e si è distinto fin dal debutto ufficiale nel 2023, ottenendo un secondo posto all’Open B del Torneo della Liberazione di Firenze. Cosimo Tavoletti, originario di Barletta, è iscritto alla magistrale in Matematica dell’Università di Pisa come allievo della Scuola Normale. Ha scoperto la passione per gli scacchi guardando un documentario sul celebre match Fischer-Spassky del 1972 e ha poi partecipato a competizioni a livello locale e internazionale. Matteo Montorsi, anche lui studente di Matematica, ha iniziato a giocare a 11 anni nel corso per ragazzi nella parrocchia locale e poi iscrivendosi al circolo ApuanaSoloScacch. Presto raggiunto ottimi risultati, tra cui il 21° posto nella finale del Campionato Italiano Under 12 ed oggi continua a coltivare la sua passione tra tornei nazionali e internazionali.

Gli appassionati potranno vedere la diretta live commentata del Torneo Universitario su chess.com o seguire mossa per mossa le partite sul sito del torneo. Alla fine della gara saranno premiate le prime tre squadre classificate; verranno inoltre assegnati due riconoscimenti speciali: “Miglior Scacchista” e l’Intel Award a colui o colei che avrà giocato la partita più avvincente secondo l’intelligenza artificiale.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata