Rete idrica di Bientina: sostituzione delle condotte in via delle Fosse e a Quattro Strade

Bientina (PI), 11 settembre 2025 – Due operazioni distinte, tre strade interessate, due chilometri e mezzo di tubazioni da sostituire e un investimento di poco inferiore a due milioni di euro: sono i numeri del doppio intervento sull’acquedotto di Acque nel comune di Bientina. Le attività riguardano la sostituzione di importanti tratti delle condotte in località Quattro Strade e in via delle Fosse. Mentre poco distante, in via Argine di Fungaia, i lavori sono praticamente terminati. Operazioni diverse per tipologia, ma con lo stesso obiettivo: migliorare il servizio per una parte consistente di utenze, eliminando il rischio di perdite su tubazioni datate.

Nello specifico a Quattro Strade saranno realizzati circa 1000 metri di nuove tubazioni, in sostituzione di quelle attuali che in passato hanno richiesto diversi interventi di riparazione da parte dei tecnici del gestore idrico. Nel dettaglio, partendo dalla rotatoria, saranno posati 350 metri di condotte su via del Monte Est in direzione del capoluogo, 110 metri su via Valdinievole Sud, 300 metri in via Valdinievole Nord, e 240 metri in via del Monte Est in direzione di via di Bientina. I lavori, progettati come gli altri da Ingegnerie Toscane, prevedono un investimento di quasi 900mila euro, e avranno un impatto positivo anche in termini di sostenibilità ambientale e operativa: meno dispersioni d’acqua, minor numero di riparazioni da parte dei tecnici e quindi una gestione più razionale delle risorse.

In via delle Fosse sarà invece sostituita l’intera condotta, particolarmente vetusta e quindi soggetta a un significativo numero di guasti: saranno prima posati e poi attivati 1.400 metri di nuove tubazioni, tra via Iotti e via Argine di Fungaia. Come per gli altri lavori, i nuovi tratti di rete idrica saranno realizzati in ghisa sferoidale, materiale che dà ampie sicurezze per durata e resistenza nel tempo, e avranno un diametro maggiore, aspetto quest’ultimo che garantirà una portata superiore. L’intervento comporta un investimento da 1 milione di euro. E proprio nella vicina via Argine di Fungaia si è in pratica concluso l’intervento per la posa di 1.350 metri di nuove condotte, nel tratto tra la Strada Provinciale 25 e via del Puntone. L’opera, dal valore di 435mila euro, mira a ridurre le perdite e a migliorare la continuità del servizio. Restano solo alcune opere accessorie e il rifacimento degli asfalti, che saranno eseguiti al termine dei lavori in via delle Fosse, quando i mezzi di cantiere non avranno più necessità di transitare in zona, così da garantire un ripristino definitivo e duraturo della sede stradale.

Gli interventi rientrano tutti in “Digital4zero”, il progetto di Acque co-finanziato dal PNRR che punta a implementare l’efficienza del servizio e migliorarne l’impatto ambientale ed energetico, attraverso l’estensione della distrettualizzazione degli acquedotti, la digitalizzazione delle reti idriche e la sostituzione di alcune delle tubazioni più compromesse. I lavori a Quattro Strade e in via delle Fosse, che comprendono anche il rifacimento dei nuovi allacci alla rete, dovrebbero concludersi tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. In seguito, trascorsi i tempi necessari all’assestamento del terreno, saranno eseguite anche le riasfaltature dei tratti di strada interessati dai cantieri.