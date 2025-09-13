Gelati e buffet. Benvenute matricole

Università di Pisa: al via la prima edizione dei Giorni delle Matricole. Appuntamenti nei Dipartimenti e nelle Scuole di Ingengeria e Medicina dell’Ateneo: dal “gelato matematico” agli incontri con docenti e tutor, un’iniziativa per accogliere chi comincia il proprio percorso in Ateneo. Da oggi al 27 ottobre, in tutti i Dipartimenti e nelle Scuole di Ingengeria e Medicina dell’Università, le matricole saranno protagoniste di attività pensate per facilitare il loro ingresso nella vita universitaria. Programmi diversi, calibrati sulle caratteristiche dei singoli corsi di studio, con presentazioni dei servizi, incontri con professoresse, professori e staff, insieme a occasioni più conviviali.

Non mancheranno iniziative pensate per creare un clima di comunità: dal gelato offerto alle matricole del Dipartimento di Matematica, al buffet di benvenuto organizzato da Civiltà e Forme del Sapere, fino alle attività ludiche e conviviali che animeranno la tradizionale Festa delle Matricole di Scienze della Terra. Il calendario in aggiornamento di tutti gli eventi è sul sito Unipi.it. "Vogliamo rendere l’ingresso all’università un’esperienza positiva e condivisa, accogliere chi arriva oggi significa prendersi cura del loro futuro", afferma Giovanni Paoletti, prorettore per la didattica dell’Università di Pisa".